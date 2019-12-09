ЗМІ: Від успіху Нормандського саміту залежить престиж Макрона



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Макрон після зустрічі з Путіним у серпні цього року збирався будувати «архітектуру безпеки і довіри між Європейським Союзом і Росією»

Макрон за останні місяці визначив серед своїх пріоритетів зростання рішучої присутності на міжнародній арені - France 24

Якщо президенти Володимир Зеленський і Володимир Путін не досягнуть домовленостей на саміті у Нормандському форматі 9 грудня, то це матиме негативні наслідки як для встановлення миру, так і для особистого престижу президента Еммануеля Макрона.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі France 24, оприлюдненому 9 грудня – у день проведення у Парижі саміту у нормандському форматі за участі лідерів Франції, України, Німеччини та Росії, повідомляє Укрінформ.

«Якщо Путін і Зеленський зазнають невдачі в намаганні домовитися про конкретні кроки в утвердженні довіри під час переговорів у Єлисейському палаці, це може розглядатися як головний удар по надіях на мир, а також по особистому престижу Макрона», - вважає автор публікації.

Як зазначається, Макрон за останні місяці визначив серед своїх пріоритетів зростання рішучої присутності на міжнародній арені, у той час як Німеччина проводить менш активну дипломатію.

«Для Зеленського можливості для маневру на переговорах будуть обмеженими», - також вважає французький аналітик.

Водночас, йдеться у публікації, пріоритетом Москви є збереження впливу на Україну, наполягання на автономії та проведенні виборів у неконтрольованих урядом територіях Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, після зустрічі у серпні цього року з Путіним Макрон у соцмережах заговорив російською мовою. Французький президент заявив, що Росія — «глибоко європейська країна» і він будуватиме «архітектуру безпеки і довіри між Європейським Союзом і Росією».

Як повідомлялося, сьогодні, 9 грудня, у Парижі відбудуться зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним.

До відома, нормандські переговори будуть тривати близько трьох годин.