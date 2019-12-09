Війна на Донбасі: Зеленський і його прихильники працюють на стратегічний задум Путіна

Реальність полягає в тому, що війна це не безіменне стихійне лихо, а є спланованою і послідовною, стратегічною дією Путіна

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ПАМЯТКА ПЕРЕЖИВАЮЩИМ.

1. Ситуация, когда одновременно улучшается стратегическая позиция Украины и России невозможна.

2. Это значит, что на переговорах кто-то проиграет или они просто ни к чему не приведут.

3. Учитывая, что Украина находится в заведомо более слабой позиции (Путин хочет воевать, Зеленский не хочет), если кто-то и проиграет, то с высокой вероятностью, это будем мы.

4. Учитывая это, данные переговоры - нерациональная затея, и имеет отношение не к устойчивой государственной политике, а попытке снятия эмоциональной фрустрации, вызванной неспособностью принять реальность.

5. Реальность заключается в том, что война не является безымянным, само собой происходящим стихийным бедствием, а является спланированным и последовательным, стратегическим действием Путина.

6. Зеленский и его поклонники создали иллюзорную картину мира, в которой война а) объективна б) ее затеял злой Порошенко, а Зеленский и Путин, бедняжки, попытаются ее заколдовать: чтобы всем было хорошо. Т.е. по сути работают на стратегический замысел Путина.

7. Резюме: эти переговоры, с нашей стороны, не имеют никакого рационального смысла и призваны закрепить иллюзорную картину мира у Зе и поклонников, простыми словами - усилить ложь самим себе; с российской стороны - являются частью путинского замысла, направленного против Украины.

8. Частные вопросы: пленные, разведение, соцпакеты и пр. спокойно можно было решить и без встречи на высшем уровне, в Минске.

9. Никакая судьба Украины «...в эти два дня не решается», решается судьба одной забавной иллюзии у миллионов людей, не желающих думать.

10. Если и нужно молиться о чем-то, то это о ниспослании им хотя бы пары извилин. )

————— Виновны ли Зеленский и его сторонники?.. Конечно. Они: а) вольно или невольно работают на путинский замысел, направленный против Украины. б) они распространяют и усиливают ложь, относительно истинного положения вещей. Сочетание этих пунктов, обойдётся нам в новое, большое бо-бо.

Джерело: блог Олексія Арестовича

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