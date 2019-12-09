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    Суспільство

    У Кремлі підтвердили зустріч Путіна з Зеленським

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    Зустріч Зеленського і Путніа планується на 20.30 за київським часом - У Кремлі підтвердили зустріч Путіна з Зеленським
    Зустріч Зеленського і Путніа планується на 20.30 за київським часом

    Зустріч Зеленського і Путіна винесена за дужки саміту і не буде обмежена в часі - росіЗМІ

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 грудня, зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним після саміту «нормандської четвірки» у Парижі.

    Цю інформацію підтвердили в Кремлі, повідомляють росЗМІ.

    Помічник президента Росії Юрій Ушаков зазначив, що тривалість зустрічі буде залежати від Зеленського і Путіна.

    «Зустріч Путіна з Зеленським пройде після завершення саміту в нормандському форматі. Тривалість переговорів буде залежати від лідерів Росії та України», - сказав він.

    Також повідомляється, що зустріч Путіна і Зеленського винесена за дужки саміту. Президенти обговорюватимуть двосторонні питання - від газового транзиту до відновлення авіасполучення - після завершення підсумкової пресконференції (за графіком 19:45 за київським часом). Їх особиста зустріч почнеться о 20:30 за київським часом, і формально до південного східу України відношення не буде мати.

    Як повідомлялося, сьогодні, 9 грудня, у Парижі відбудуться зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним.

    До відома, нормандські переговори будуть тривати близько трьох годин.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше записав відеозвернення, в якому запропонував Путіну новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

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