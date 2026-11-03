Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Удар по Комишувасі. Батько пораненого рятувальника розповів, що першим сказав сину після операції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Комишувасі. Батько пораненого рятувальника розповів, що першим сказав сину після операції
Едуард зазначив, що коли вперше побачив сина після операції, то обійняв його
фото: «Укрінформ»

Рятувальник зауважив, що після того, як відновиться – повернеться на службу

28-річний рятувальник, який потрапив під повторний удар ворога 2 листопада у Комишувасі, перебуває в запорізькій лікарні з важкими травмами. Поруч із ним – батьки та брат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укрінформ.

Родіон і його брат Денис уже кілька років служать у ДСНС. Учора обоє були на чергуванні. Після удару російських військ керованими авіабомбами по центру Комишувахи на місце атаки виїхав екіпаж рятувальників, серед яких був і Родіон.

«Я знав, що він на службі, знав, що вони поїхали на виїзд, бо він мені написав, а потім дивлюсь – він не читає. Потім сказали мені, що був приліт, що вони поїхали гасити пожежу і повторна атака», – пригадав вчорашній день батько рятувальника Едуард.

Батько дізнався про трагедію від другого сина. Каже, що серед загиблих було багато його знайомих. «Челюсть в трьох місцях, лікоть, рука не працює, плече. Дружина зараз спілкується з лікарем», – розповів він.

Едуард зізнався, що коли вперше побачив сина після операції, то обійняв і сказав: «Ти живий. Дай бог, щоб ти остався живий».

За даними видання, Родіон потроху говорить, але майже нічого не пам’ятає. Рятувальник зауважив, що після того, як відновиться – повернеться на службу.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області.

Глава держави Володимир Зеленський під час спільної з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом пресконференції у Берліні заявив, що у Комишувасі на Запоріжжі кількість загиблих внаслідок російського авіаудару зросла до 33, понад 50 осіб можуть бути під завалами.

Теги: Запорізька область ДСНС Запоріжжя війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальне фото дев'ятьох західних лідерів. Білий дім, Вашингтон, США, 18 серпня 2025 року
Пора дорослішати: який урок Україна має винести з гри великих держав
20 жовтня, 13:03
Роман Максимюк став на захист України у 2022 році
На фронті загинув гравець збірної України з футболу Роман Максимюк
16 жовтня, 23:09
Під час останнього слова жінка назвала свої дії помилкою та заперечила, що мала намір підтримувати війну Росії проти України
У Латвії жінку засуджено до шести років за донат армії РФ
7 жовтня, 21:41
Понад 30 російських дронів порушили повітряний простір Польщі в ніч із 9 на 10 вересня 2025 року
У російських дронах, які залетіли до Польщі, знайшли польські SIM-картки – ЗМІ
9 жовтня, 19:50
Підвищення граничного віку, як стверджують у міністерстві окупантів, має допомогти розширити їхні права на відповідні соціальні гарантії
Росія анонсувала нові правила служби жінок в армії
9 жовтня, 21:18
Рада не зможе голосувати в залі під час жовтого рівня тривог
Рада провалила голосування за роботу парламенту під час жовтої тривоги
13 жовтня, 14:50
Іран планує ширші заходи у відповідь, якщо війна з США відновиться
Reuters: Іран розробив плани атак на підводні кабелі зв'язку в Перській затоці
24 жовтня, 04:02
Режим припинення вогню діє на визначених територіях, пов’язаних із гуманітарною операцією в Олешках
Арахамія повідомив, коли завершиться перемир’я на Херсонщині
27 жовтня, 13:45
У ніч проти 14 жовтня українські військові зіткнулися з обмеженнями роботи супутникової системи Starshield
Хто стоїть за обмеженням Starlink для України? Версія Reuters
16 жовтня, 06:45

Суспільство

Удар по Комишувасі. Батько пораненого рятувальника розповів, що першим сказав сину після операції
Удар по Комишувасі. Батько пораненого рятувальника розповів, що першим сказав сину після операції
Працював на американській заправці. В.о. генпрокурора Ковальський розповів, як розпочав свій трудовий шлях
Працював на американській заправці. В.о. генпрокурора Ковальський розповів, як розпочав свій трудовий шлях
Стефанішина пояснила, чому не варто поспішати з конкурсом на генпрокурора
Стефанішина пояснила, чому не варто поспішати з конкурсом на генпрокурора
Військовий, який шукав незнайомку в метро, помер: родина майже місяць не могла забрати його тіло з моргу
Військовий, який шукав незнайомку в метро, помер: родина майже місяць не могла забрати його тіло з моргу
Пішов із життя нардеп I скликання, засновник сучасної держави Україна Печеров
Пішов із життя нардеп I скликання, засновник сучасної держави Україна Печеров
Рекрутинг іноземців: Міноборони рятує ідею Буданова
Рекрутинг іноземців: Міноборони рятує ідею Буданова

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
145K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
46K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua