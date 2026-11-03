Удар по Комишувасі. Батько пораненого рятувальника розповів, що першим сказав сину після операції

Едуард зазначив, що коли вперше побачив сина після операції, то обійняв його

Рятувальник зауважив, що після того, як відновиться – повернеться на службу

28-річний рятувальник, який потрапив під повторний удар ворога 2 листопада у Комишувасі, перебуває в запорізькій лікарні з важкими травмами. Поруч із ним – батьки та брат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укрінформ.

Родіон і його брат Денис уже кілька років служать у ДСНС. Учора обоє були на чергуванні. Після удару російських військ керованими авіабомбами по центру Комишувахи на місце атаки виїхав екіпаж рятувальників, серед яких був і Родіон.

«Я знав, що він на службі, знав, що вони поїхали на виїзд, бо він мені написав, а потім дивлюсь – він не читає. Потім сказали мені, що був приліт, що вони поїхали гасити пожежу і повторна атака», – пригадав вчорашній день батько рятувальника Едуард.

Батько дізнався про трагедію від другого сина. Каже, що серед загиблих було багато його знайомих. «Челюсть в трьох місцях, лікоть, рука не працює, плече. Дружина зараз спілкується з лікарем», – розповів він.

Едуард зізнався, що коли вперше побачив сина після операції, то обійняв і сказав: «Ти живий. Дай бог, щоб ти остався живий».

За даними видання, Родіон потроху говорить, але майже нічого не пам’ятає. Рятувальник зауважив, що після того, як відновиться – повернеться на службу.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області.

Глава держави Володимир Зеленський під час спільної з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом пресконференції у Берліні заявив, що у Комишувасі на Запоріжжі кількість загиблих внаслідок російського авіаудару зросла до 33, понад 50 осіб можуть бути під завалами.