Росіяни атакували ремонтну бригаду ДТЕК: загинув енергетик

Жертвою російського удару став 50-річний працівник компанії Микола Богатирьов

Російський безпілотник атакував ремонтну бригаду ДТЕК у прифронтовому регіоні. Внаслідок удару загинув 50-річний енергетик Микола Богатирьов. Про це повідомила пресслужба ДТЕК, пише «Главком».

Компанія зазначила, що колеги пам’ятатимуть Миколу як людину, яка завжди була поруч і приходила на допомогу, коли це було потрібно.

«Щиро співчуваємо рідним, близьким і колегам Миколи. Сумуємо разом із вами», – йдеться в повідомленні.

ДТЕК наголосило, що російські атаки продовжують забирати життя українських енергетиків, які працюють у складних і небезпечних умовах.

Варто нагадати, що російська терористична армія завдала понад 20 ударів по енергосистемі за добу. Україна пережила одну з наймасштабніших атак.