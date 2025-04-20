Звільнені з полону мама і син зустрілись у автобусі. Щемлива історія сім'ї Виноград

Мама і син не бачились три роки

Першим маму побачив 22-річний Руслан

У суботу, 19 квітня під час великого обміну полоненими між Україною та Росією, сталася зворушлива подія. У автобусі для звільнених полонених зустрілися мати й син, які не бачили одне одного понад три роки, передає «Главком».

Як стало відомо, після виходу з бункерів «Азовсталі» у травні 2022 року, і Маргарита, і Руслан Виноград потрапили в полон. Відтоді вони нічого не знали один про одного.

Як повідомляє «Суспільне», їхня зустріч сталася в автобусі, коли колишні полонені вже вирушили на українську територію після обміну. Першим свою маму побачив 22-річний Руслан.

«Дуже багато було снів, коли ніби виходиш на свободу і обіймаєш дітей, рідних. А потім підйом о 6 ранку, і ти розумієш, що це сон, дуже важко. Сьогодні я зустріла сина і кажу: «якщо це сниться, не буди мене»», – розповіла жінка.

Журналістка Дарина Коломієць розповіла, що Руслан думав, що маму Маргариту вже давно обміняли.

«Руслан і Маргарита Виноград. Син думав, що маму давно вже обміняли. Писав їй листи», – написала журналістка.

Нагадаємо, із російського полону повернулися ще 277 українських воїнів. Серед звільнених сьогодні Захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

Більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження. Своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

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