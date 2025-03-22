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«Втомилися». Російські полонені поскаржилися омбудсману

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Втомилися». Російські полонені поскаржилися омбудсману
Росіяни не висловили нарікань на умови в полоні
фото: скріншот із відео

Полонені запевнили, що їх добре годували, лікували, передавали листи та посилки

Представник омбудсмана поспілкувався із російськими полоненими, котрих відправили додому 19 березня. Безпосередньо перед обміном росіян запитали, чи мають вони претензії щодо перебування у полоні. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднив омбудсман України Дмитро Лубінець.

Полонені запевнили, що їх добре годували, лікували, листи та посилки від рідних вони отримували.

«Ви наче додому зібралися їхати, а якісь сумні, немає радості», – сказав представник омбудсмана, на що полонені відповіли: «Втомилися». На запитання ж, від чого втомилися, росіяни зауважили: «Від усього».

Нагадаємо, 175 українських захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами

Раніше російський диктатор заявив президенту США, що 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175. Згодом Зеленський підтвердив обмін полоненими та наголосив, що він був спланований ще раніше.

До слова, Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.  

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Теги: путін обмін полоненими диктатор відео росіяни обмін Лубінець

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