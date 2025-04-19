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Звільнення українців з полону: президент показав зворушливе відео

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Звільнення українців з полону: президент показав зворушливе відео
Рідну землю звільнені бійці вітали вигуками «Слава Україні!» та «Україна понад усе!»
фото: СБУ

Нинішній обмін є четвертим у цьому році та 63-м від початку повномасштабного вторгнення.

У суботу, 19 квітня, Україна повернула з російського полону ще 277 своїх громадян. Президент України Володимир Зеленський показав зворушливе відео, передає «Главком».

На оприлюднених кадрах захисники телефонують до рідних та спілкуються, не стримуючи сліз. Воїни радіють поверненню на рідну землю.

Рідну землю звільнені бійці вітали вигуками «Слава Україні!» та «Україна понад усе!».

«Мамо, я тебе так люблю, я так скучив!», – каже один із військових, телефонуючи найріднішій.

Раніше президент Зеленський сказав: «Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних. Памʼятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх».

Як інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, cеред звільнених сьогодні Захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

Більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження. Своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

Нинішній обмін є четвертим у цьому році та 63-м від початку повномасштабного вторгнення. Тільки цього року з російської неволі вдалося повернути додому 596 українців в рамках обмінів та 53 Захисника визволені поза обмінами.

Як відомо, 19 березня 175 українських захисників звільнено з російського полону. Серед звільнених з полону був і Віктор Зіняк.

Тоді президент, ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. За словами глави нашої держави, усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

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Теги: військові Володимир Зеленський обмін полон обмін полоненими

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