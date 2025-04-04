Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 5-6 квітня

Виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон - Київ» у Нацiональному музеї «Київська картинна галерея»продовжена до 20 квітня

У Музеї окупації Києва 6 квітня відбудеться музейне заняття «Медицина княжих часів»

Цими вихідними, 5 та 6 квітня, у Києві відбуватимуться цікаві вистави, виставки, зустрічі та майстер-класи. Столичні театри, музеї і бібліотеки підготували для киян та гостей міста цікаві культурні програми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент культури КМДА. Зокрема, у Музеї шістдесятництва триває виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня».

Київський академічний театр на Печерську запрошує 6 квітня переглянути казку-притчу для дітей та дорослих «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною».

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві 5 та 6 квітня.

Зміст

Музеї

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

1 квітня – 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

5–6 квітня – виставка Музею авангарду «Український Авангард. Еволюція. Поповнення колекції 3.0»;

5 квітня – 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва La loba;

5 квітня – 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;

5 квітня – текстильний воркшоп за мотивами творчості Любові Панченко від дизайнерки Насті Лопатюк;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

5–6 квітня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

5–30 квітня – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва);

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва).

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

до 31 березня – виставка «Віктор Цимбал. Архів. Колекція»;

до 13 квітня – виставка творів Олександра Яновича «Нехай буде так. Let it be»;

5 квітня – лекція Дар’ї Добріян із циклу «Поговоримо про… Гріхи молодості. Паризький період Олександра Мурашка»;

6 квітня – концерт артистів Національної філармонії України.

5–30 квітня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

5–30 квітня – виставка «Українські обличчя зони»;

5–30 квітня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня»;

5 квітня – авторська екскурсія скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой виставкою своїх робіт.

5 квітня – 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

5 квітня – музейне заняття «Селфі без смартфонів»;

6 квітня – музейне заняття «Медицина княжих часів»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

5 квітня – 15 квітня – виставка «Герої творів Шолом-Алейхема. Штетл. Малює штучний інтелект» (до святкування 17-ї річниці від дня Музею Шолом-Алейхема);

до 16 квітня – виставка до 16-річчя Музею Шолом-Алейхема «Від Шолом-Алейхема до нейромережі: таємниці класики в новому вимірі»;

протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

5–30 квітня – виставка Tempo Primo.

5–19 квітня – великодня майстерня;

6–15 квітня – виставка Тетяни Дубової;

5–30 квітня – фондова виставка «Кохана, люба, і дружина, й друг»;

5 квітня – концерти Національної філармонії України;

до 20 квітня – фондова виставка «А вдалині мов акварелі...».

6–18 квітня – персональна виставка живопису Андрія Клішина.

5 квітня – 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Мотив «дерева життя» у творах декоративного мистецтва. Спільний проєкт НМДМУ та Громадської організації «Центр гастрономічних досліджень». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;

5 квітня – інтерактивна екскурсія виставкою «Марія Примаченко. Невідоме» та віртуальною галереєю;

6 квітня – майстер-клас «Великодня писанка»;

до 13 квітня – «Марія Примаченко. Невідоме». Твори 1930–1940-х рр. із колекції музею та перша віртуальна галерея творів художниці;

до 1 червня – виставка творів І.Т. Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ.

5–14 квітня – персональна виставка живопису Наталії Калінчук;

5–20 квітня – персональна виставка живопису і текстилю Галини Дигас «Контрасти»;

5 квітня – пізнавально-розважальний квест для дітей «По гарячих слідах»;

протягом квітня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».

до 14 квітня – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 9 квітня – персональна художня виставка «Амоніти: несподіваний ракурс» відомої української художниці та дизайнерки, членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Ольги Шинкаренко.

5 квітня – концерт студентів КМАЕЦМ із циклу «Видатні постаті української культури в музиці». Зустріч перша. У програмі – твори М. Лисенка, Л. Ревуцького, В. Задерацького та ін.

5 квітня – 4 травня – виставка «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років. Партнерський проєкт із Національним музеєм у Львові імені Андрея Шептицького;

5–12 квітня – майстер-класи «Майстерня писанкарства»;

5, 6 квітня – Великодня майстерня: сирні коники з Ганною Мельничук;

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;

вівторок, четвер, субота – Майстерня писанкарства.

5 квітня – Всеукраїнський конкурс «Талановиті діти України»;

до 13 квітня – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;

протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;

упродовж місяця – виставка «Всесвіття. Сергій Гречанок». Живопис, графіка, колаж;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

5–18 квітня – до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць – фотовиставка польського фотохудожника Радослава Тафлінського «Жінки. Фортеці. Перемоги»;

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Український тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

5 квітня – «Клуб джентльменів».

5 квітня – «Welcome to Starytskyi House». Екскурсія англійською мовою;

6 квітня – концерт Sensus, НФУ;

до 8 квітня – до Міжнародного дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» відкриття виставки «Тарас Денисенко. Портрет митця» (з архіву родини);

до 30 квітня – до дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» виставка ескізів театральних костюмів Люди Ковальчук;

щовівторка та щосереди – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

до 13 квітня – виставка «Весна священна» Тетяни Русецької;

до 20 квітня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе». Виставка представляє роботу Миколи Ґе «Портрет Марії Андріївни Скоропадської із синами Михайлом і Павлом Петровичами» з колекції музею в історичному контексті.

5–30 квітня – оглядові екскурсії музеєм;

5 квітня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге».

5–6 квітня – виставка «Відвага нації»;

5, 6 квітня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

5, 6 квітня – екскурсія Музеєм Ханенків;

6 квітня – концерт Євгена Громова. Йозеф Гайдн «Сім останніх слів Христа»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків. Розповідає Олександр Жук;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.

5, 6 квітня – вініловий доробок української музики. Народна музика у виконанні професійних колективів.

5, 6 квітня – майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру».

Театри

5 квітня – вистава «Король Лір». Трагедія;

5 квітня – вистава «Дзвінок з минулого». Комедія;

6 квітня – вистава «Близькість». Дорослі ігри;

6 квітня – вистава «Син». Драма.

5 квітня – вистава «Івасик-Телесик» – фентезі за мотивами української народної казки;

6 квітня – вистава «Троє поросят» – віршована комедія.

Дитячий простір «У світі казок»

5 квітня – вистава «Була у зайчика хатинка…» – музична казка.

5–6 квітня – «Чикаго».

5 квітня – опера на дві дії «Король Дроздобород»;

6 квітня – балет на дві дії «Дюймовочка».

5 квітня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

5, 6 квітня – мексиканська комедія для дорослих «Два аромати троянди»;

6 квітня – екскурсія за лаштунки театру «Колесо» та вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки».

5 квітня – «Пеппі», казка для сімейного перегляду;

6 квітня – «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною», казка-притча для дітей та дорослих.

5 квітня – музична комедія «Весілля в Авлабарі»;

6 квітня – музична комедія «Коханий нелюб».

5 квітня – «Пригоди Бурундучків»;

5 квітня – «Кіт у чоботях»;

5 квітня – «Труффальдіно – слуга двох господарів»;

6 квітня – «Солом’яний бичок»;

6 квітня – «Блогери в театрі».

Бібліотеки

5–12 квітня – «Цікаві таємниці книжкової полиці», книжкова виставка;

5–23 квітня – «Чи бути здоровим – вирішуєш ти!», книжкова виставка;

5–15 квітня – «Серж Лифар», книжкова виставка;

до 7 квітня – виставка одного жанру «Поетичне відлуння війни», до Всесвітнього дня поезії;

до 12 квітня – книжкова полиця «Мораль та віра в творах Еріка-Емманюеля Шмітта», до 65-річчя від дня народження письменника;

щопонеділка – перегляд фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – арттерапевтичні зустрічі із психологинею Юлією Фоміних;

щочетверга – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;

щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового;

щосуботи – англійський розмовний клуб English speaking club.

5–6 квітня – виставка живопису Миколи Кутняхова;

6 квітня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж»;

6 квітня – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс».

6 квітня – поетичні читання «Мелодія весни» в межах літературної студії «Натхнення» (до 90-річчя поета-пісняра Вадима Крищенка).

5 квітня – творча зустріч із письменницею Аліною Рейнгард «Весняний поетичний концерт 2025».

5 квітня – «Клуб самодопомоги», надання психологічної підтримки ВПО та киянам.

Нагадаємо,