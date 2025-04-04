Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 5-6 квітня
У Музеї окупації Києва 6 квітня відбудеться музейне заняття «Медицина княжих часів»
Цими вихідними, 5 та 6 квітня, у Києві відбуватимуться цікаві вистави, виставки, зустрічі та майстер-класи. Столичні театри, музеї і бібліотеки підготували для киян та гостей міста цікаві культурні програми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент культури КМДА. Зокрема, у Музеї шістдесятництва триває виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня».
Київський академічний театр на Печерську запрошує 6 квітня переглянути казку-притчу для дітей та дорослих «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною».
До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві 5 та 6 квітня.
Зміст
Музеї
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;
- 1 квітня – 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
- 5–6 квітня – виставка Музею авангарду «Український Авангард. Еволюція. Поповнення колекції 3.0»;
- 5 квітня – 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва La loba;
- 5 квітня – 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
- до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;
- 5 квітня – текстильний воркшоп за мотивами творчості Любові Панченко від дизайнерки Насті Лопатюк;
- протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 5–6 квітня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 5–30 квітня – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва);
- щосуботи – кураторські екскурсії виставкою Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва).
Музей української діаспори:
- до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;
- до 31 березня – виставка «Віктор Цимбал. Архів. Колекція»;
- до 13 квітня – виставка творів Олександра Яновича «Нехай буде так. Let it be»;
- 5 квітня – лекція Дар’ї Добріян із циклу «Поговоримо про… Гріхи молодості. Паризький період Олександра Мурашка»;
- 6 квітня – концерт артистів Національної філармонії України.
Музей шістдесятництва:
- 5–30 квітня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- 5–30 квітня – виставка «Українські обличчя зони»;
- 5–30 квітня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня»;
- 5 квітня – авторська екскурсія скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой виставкою своїх робіт.
Музей окупації Києва:
- 5 квітня – 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;
- 5 квітня – музейне заняття «Селфі без смартфонів»;
- 6 квітня – музейне заняття «Медицина княжих часів»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».
Музей Шолом-Алейхема:
- 5 квітня – 15 квітня – виставка «Герої творів Шолом-Алейхема. Штетл. Малює штучний інтелект» (до святкування 17-ї річниці від дня Музею Шолом-Алейхема);
- до 16 квітня – виставка до 16-річчя Музею Шолом-Алейхема «Від Шолом-Алейхема до нейромережі: таємниці класики в новому вимірі»;
- протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».
Музей «Садиба на Кудрявці»:
- 5–30 квітня – виставка Tempo Primo.
Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:
- 5–19 квітня – великодня майстерня;
- 6–15 квітня – виставка Тетяни Дубової;
- 5–30 квітня – фондова виставка «Кохана, люба, і дружина, й друг»;
- 5 квітня – концерти Національної філармонії України;
- до 20 квітня – фондова виставка «А вдалині мов акварелі...».
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:
- 6–18 квітня – персональна виставка живопису Андрія Клішина.
Національний музей декоративного мистецтва України:
- 5 квітня – 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Мотив «дерева життя» у творах декоративного мистецтва. Спільний проєкт НМДМУ та Громадської організації «Центр гастрономічних досліджень». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;
- 5 квітня – інтерактивна екскурсія виставкою «Марія Примаченко. Невідоме» та віртуальною галереєю;
- 6 квітня – майстер-клас «Великодня писанка»;
- до 13 квітня – «Марія Примаченко. Невідоме». Твори 1930–1940-х рр. із колекції музею та перша віртуальна галерея творів художниці;
- до 1 червня – виставка творів І.Т. Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;
- до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ.
Музей гетьманства:
- 5–14 квітня – персональна виставка живопису Наталії Калінчук;
- 5–20 квітня – персональна виставка живопису і текстилю Галини Дигас «Контрасти»;
- 5 квітня – пізнавально-розважальний квест для дітей «По гарячих слідах»;
- протягом квітня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- до 14 квітня – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;
- постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
- постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.
Будинок-музей М. Заньковецької:
- до 9 квітня – персональна художня виставка «Амоніти: несподіваний ракурс» відомої української художниці та дизайнерки, членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Ольги Шинкаренко.
Меморіальний музей-квартира В. Косенка:
- 5 квітня – концерт студентів КМАЕЦМ із циклу «Видатні постаті української культури в музиці». Зустріч перша. У програмі – твори М. Лисенка, Л. Ревуцького, В. Задерацького та ін.
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- 5 квітня – 4 травня – виставка «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років. Партнерський проєкт із Національним музеєм у Львові імені Андрея Шептицького;
- 5–12 квітня – майстер-класи «Майстерня писанкарства»;
- 5, 6 квітня – Великодня майстерня: сирні коники з Ганною Мельничук;
- до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;
- упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
- упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;
- упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;
- вівторок, четвер, субота – Майстерня писанкарства.
Музей книги і друкарства України:
- 5 квітня – Всеукраїнський конкурс «Талановиті діти України»;
- до 13 квітня – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;
- протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;
- протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;
- упродовж місяця – виставка «Всесвіття. Сергій Гречанок». Живопис, графіка, колаж;
- упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
- 5–18 квітня – до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць – фотовиставка польського фотохудожника Радослава Тафлінського «Жінки. Фортеці. Перемоги»;
- щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Український тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).
Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:
- 5 квітня – «Клуб джентльменів».
Музей видатних діячів української культури:
- 5 квітня – «Welcome to Starytskyi House». Екскурсія англійською мовою;
- 6 квітня – концерт Sensus, НФУ;
- до 8 квітня – до Міжнародного дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» відкриття виставки «Тарас Денисенко. Портрет митця» (з архіву родини);
- до 30 квітня – до дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» виставка ескізів театральних костюмів Люди Ковальчук;
- щовівторка та щосереди – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;
- щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
- щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- до 13 квітня – виставка «Весна священна» Тетяни Русецької;
- до 20 квітня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;
- до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе». Виставка представляє роботу Миколи Ґе «Портрет Марії Андріївни Скоропадської із синами Михайлом і Павлом Петровичами» з колекції музею в історичному контексті.
Комунальний заклад виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Аптека-музей»
- 5–30 квітня – оглядові екскурсії музеєм;
- 5 квітня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге».
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 5–6 квітня – виставка «Відвага нації»;
- 5, 6 квітня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;
- 5, 6 квітня – екскурсія Музеєм Ханенків;
- 6 квітня – концерт Євгена Громова. Йозеф Гайдн «Сім останніх слів Христа»;
- щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків. Розповідає Олександр Жук;
- щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.
Музей українського грамзапису:
- 5, 6 квітня – вініловий доробок української музики. Народна музика у виконанні професійних колективів.
Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:
- 5, 6 квітня – майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру».
Театри
Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
- 5 квітня – вистава «Король Лір». Трагедія;
- 5 квітня – вистава «Дзвінок з минулого». Комедія;
- 6 квітня – вистава «Близькість». Дорослі ігри;
- 6 квітня – вистава «Син». Драма.
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
- 5 квітня – вистава «Івасик-Телесик» – фентезі за мотивами української народної казки;
- 6 квітня – вистава «Троє поросят» – віршована комедія.
Дитячий простір «У світі казок»
- 5 квітня – вистава «Була у зайчика хатинка…» – музична казка.
Київський національний академічний театр оперети:
- 5–6 квітня – «Чикаго».
Київський муніципальний академічний театр опери та балету:
- 5 квітня – опера на дві дії «Король Дроздобород»;
- 6 квітня – балет на дві дії «Дюймовочка».
Київський академічний театр «Колесо»:
- 5 квітня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
- 5, 6 квітня – мексиканська комедія для дорослих «Два аромати троянди»;
- 6 квітня – екскурсія за лаштунки театру «Колесо» та вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки».
Київський академічний театр на Печерську:
- 5 квітня – «Пеппі», казка для сімейного перегляду;
- 6 квітня – «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною», казка-притча для дітей та дорослих.
Київський академічний театр «Берегиня»:
- 5 квітня – музична комедія «Весілля в Авлабарі»;
- 6 квітня – музична комедія «Коханий нелюб».
Київський академічний театр ляльок:
- 5 квітня – «Пригоди Бурундучків»;
- 5 квітня – «Кіт у чоботях»;
- 5 квітня – «Труффальдіно – слуга двох господарів»;
- 6 квітня – «Солом’яний бичок»;
- 6 квітня – «Блогери в театрі».
Бібліотеки
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:
- 5–12 квітня – «Цікаві таємниці книжкової полиці», книжкова виставка;
- 5–23 квітня – «Чи бути здоровим – вирішуєш ти!», книжкова виставка;
- 5–15 квітня – «Серж Лифар», книжкова виставка;
- до 7 квітня – виставка одного жанру «Поетичне відлуння війни», до Всесвітнього дня поезії;
- до 12 квітня – книжкова полиця «Мораль та віра в творах Еріка-Емманюеля Шмітта», до 65-річчя від дня народження письменника;
- щопонеділка – перегляд фільмів мовою оригіналу;
- щочетверга – арттерапевтичні зустрічі із психологинею Юлією Фоміних;
- щочетверга – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;
- щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового;
- щосуботи – англійський розмовний клуб English speaking club.
Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:
- 5–6 квітня – виставка живопису Миколи Кутняхова;
- 6 квітня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж»;
- 6 квітня – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс».
Бібліотека ім. В. Яна:
- 6 квітня – поетичні читання «Мелодія весни» в межах літературної студії «Натхнення» (до 90-річчя поета-пісняра Вадима Крищенка).
Бібліотека ім. Є. Кравченка:
- 5 квітня – творча зустріч із письменницею Аліною Рейнгард «Весняний поетичний концерт 2025».
Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:
- 5 квітня – «Клуб самодопомоги», надання психологічної підтримки ВПО та киянам.
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