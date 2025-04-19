Повернення полонених: Лубінець розповів, кого вдалося забрати поза обміном

Співробітники омбудсмена проводять перше опитування, спілкуються, потім фіксуються факти порушення прав військовослужбовців з боку РФ

Напередодні Великодня, 19 квітня, ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону. Взагалі обмін відбувся 246 на 246, а 31 бійця важкопораненого бійця Україні віддали поза обміном. Як інформує «Главком», про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

«53-й обмін, який був організований співробітниками Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служба зовнішньої розвідки України і нашої інституції. Взагалі обмін відбувся 246 на 246. 31 бійця ми забрали поза обміном, всі вони важко поранені і це, напевно, у нас другий випадок, коли російська сторона підтвердила і зробила те, що обіцяла, що ми вийшли на репатріацію важко поранених поза обмінними процесами», – пояснив він.

Також, за словами Лубінця, вдалося не просто домовитися, а врешті-решт зафіксувати принципи повернення: найперше визволяти тих, хто найдовше в полоні і хто важко хворий.

«224 загальної кількості – це повернулись ті хлопці, які в полоні з 22-го року. Більше ніж 80 – це представники Національної гвардії України, 55 – це військовослужбовці військової частини, 30-57 – це «Азов». Є прикордонники, є військовослужбовці Державної служби спеціального транспорту. Ще є такого особливого, що в цей обмін нам вдалося повернути наймолодших захисників, більше ніж 220 – це двохтисячний рік народження і молодші», – розповів Лубінець.

Співробітники омбудсмена проводять перше опитування, спілкуються, потім фіксуються факти порушення прав військовослужбовців з боку РФ, поки вони перебували у російському полоні.

«Звернули увагу на те, що всі дуже бліді, таке враження, що їх тримали тільки в приміщеннях, не випускали на повітря, не було доступу сонячного світла. Було точно зафіксовано недостатнє надання медичної допомоги, харчування.», – зазначив він.

За словами Лубінця, є традиційні порушення, це умови тримання, недопуск представників Міжнародного комітету Червоного Христа, не давали можливість писати листи своїм рідним та близьким.

Також одразу під час кожного обміну проводиться робота щодо напрацювання наступних обмінів.

«Традиційно допомагають нам Об’єднані Арабські Емірати, президент України безпосередньо долучений до цих процесів. Ми намагалися зробити цей обмін якомога раніше. У нас задача стоїть вийти на системну роботу, щоб кожного місяця відбувалися обмінні процеси, навіть швидше. Укотре я публічно наголошую, що українська сторона докладає максимальних зусиль, долучає партнерів. Ми пропонуємо проводити великі обмінні процеси. Побачимо, що буде в майбутньому», – резюмував омбудсмен.

Нагадаємо, із російського полону повернулися ще 277 українських воїнів. Серед звільнених сьогодні Захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем. Більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження. Своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

До рядового та сержантського складу належать 268 звільнених, повернуто також дев’ятьох офіцерів. Наші хлопці та дівчата боронили від ворога Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та місто Маріуполь.

Як відомо, 19 березня 175 українських захисників звільнено з російського полону. Серед звільнених з полону був і Віктор Зіняк.

Тоді президент, ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. За словами глави нашої держави, усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

Як повідомлялося, військовополонений громадянин Китаю, який воював на боці Росії, погодився, що в українському полоні до нього ставляться краще, ніж у військах РФ.

До слова, полонений російський штурмовик, затриманий бійцями полку «Азов», розповів про свій досвід служби у ПВК «Вагнер» та участь у збройному поході на Москву під проводом Євгена Пригожина.