«Мене в Україні годують краще». Полонений китаєць не хоче повертатися до Росії

«Тут, в Україні, мене годують краще, ніж у Росії. До нас ставляться краще. І тут безпечніше», – йдеться в перекладі

Полонений хоче повернутися до Китаю

Військовополонений громадянин Китаю, який воював на боці Росії, погодився, що в українському полоні до нього ставляться краще, ніж у військах РФ. Як передає «Главком», про це йдеться у відео його допиту, яке президент Володимир Зеленський опублікував 10 квітня.

«Тут, в Україні, мене годують краще, ніж у Росії. До нас ставляться краще. І тут безпечніше», – йдеться в перекладі слів.

На питання, чи хоче він бути обміняним, громадянин Китаю сказав, що не хоче повертатися до Росії. На уточнення, щоби він обрав – залишатися в Україні, чи повернутися до Китаю, – він зазначив, що хоче повернутися до КНР.

Як стало відомо із допиту, на батьківщині полонений працював рятувальником. За його словами, він лише раз відправляв відео батькам, але не сказав, що перебуває в Росії та став солдатом.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

Наразі Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР.

До слова, Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині.

Обидва іноземці не мають бойових поранень, але отримують медичну допомогу згідно з положеннями Женевської конвенції. Для проведення слідчих дій їх доправили до Києва, де полонені утримуються в умовах, які відповідають міжнародному праву. Допити проводяться за участю перекладачів.