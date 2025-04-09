ЗСУ взяли в полон китайців на Донеччині. Реакція Пекіна

Громадянин Китаю, якого українські воїни взяли в полон, воював на боці РФ

Піднебесна стверджує, що заяви про збільшення кількості громадян Китаю у війні проти України є безпідставними

Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Як зазначає відомство, Китай завжди просив своїх громадян триматися якомога далі від зон збройного конфлікту і не брати в них участь.

Тим часом Пекін наполягає, що заяви Києва про збільшення кількості китайців, які воюють у війні, є «безпідставними».

Міністерство заявило, що українська сторона повинна «правильно сприймати зусилля і конструктивну роль Китаю в політичному врегулюванні» війни.

Нагадаємо, 8 квітня президент України Володимир Зеленський опублікував відео з одним із двох китайських громадян, захоплених у полон українськими військовими. Це, за словами Зеленського, може свідчити про пряму або опосередковану участь КНР у війні проти України.

Як повідомлялося, операцію із захоплення у полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії у Донецькій області, провели бійці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

Тим часом директор Міжпарламентського альянсу з питань Китаю (IPAC) Люк де Пулфорд у коментарі The Telegraph заявив, що у разі підтвердження, що китайські громадяни, які потрапили в полон Силам оборони України, є військовослужбовцями армії Китаю, проти Пекіна мають бути запроваджені санкції.

До слова, наприкінці 2024 року українські військові взяли в полон пораненого солдата з Північної Кореї в Курській області.