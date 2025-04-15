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Захист фінансових прав військових: Умєров розповів про нововведення у разі полону

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Захист фінансових прав військових: Умєров розповів про нововведення у разі полону
Зміни стосуються виплат військовим, які перебувають у полоні, є заручниками, інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми
фото ілюстративне

Також постановою Кабміну передбачено вдосконалення доступу до інформації з державних реєстрів для ТЦК та СП

Кабінет Міністрів ухвалив ініційовану Міністерством оборони постанову, яка вдосконалює механізми грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема мова йде про  механізм, коли військові зможуть самостійно визначити, кому нараховуватиметься грошове забезпечення у разі потрапляння в полон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова.

«Відтепер кожен військовий зможе самостійно визначити, кому саме нараховуватиметься його грошове забезпечення у разі потрапляння в полон. Для цього достатньо скласти особисте розпорядження, яке засвідчується командиром або нотаріусом. Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця», – зазначив Умєров.

Зміни стосуються виплат військовим, які перебувають у полоні, є заручниками, інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми.

Також постановою передбачено вдосконалення доступу до інформації з державних реєстрів для ТЦК та СП, аби спростити ідентифікацію осіб, які мають право на такі виплати.

«Продовжуємо працювати над тим, щоб захисники України мали впевненість: держава завжди на їхньому боці – і в строю, і поза ним», – наголосив Умєров.

Нагадаємо, аби розвʼязати проблему мобілізації потрібно змінювати державну політику, яка й забезпечить більший приплив людей до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Таку думку висловив політик, громадський активіст, а тепер аеророзвідник Ігор Луценко в інтерв'ю «Главкому». Військовий вважає, що зміни в роботі ТЦК непотрібні, оскільки вони не дадуть жодного результату.

Також, український військовий Владислав Задорін, один із оборонців острова Зміїний, провів у російському полоні майже два роки. До рук окупантів він потрапив у перший день повномасштабного вторгнення, а найважчі умови утримання, за його словами, були в Курську, куди військового перевели 31 грудня 2022 року.

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Теги: полон військові бойові виплати

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