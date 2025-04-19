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Перші слова звільнених із полону військових на рідній землі: СБУ оприлюднила унікальні кадри

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Перші слова звільнених із полону військових на рідній землі: СБУ оприлюднила унікальні кадри
Рідну землю звільнені бійці вітали вигуками «Слава Україні!» та «Україна понад усе!»
фото: СБУ

«Мамо, я тебе так люблю, я так скучив!», – каже один із військових, телефонуючи найріднішій

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні фото та відео звільнення з полону українських військових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

Рідну землю звільнені бійці вітали вигуками «Слава Україні!» та «Україна понад усе!».

«Мамо, я тебе так люблю, я так скучив!», – каже один із військових, телефонуючи найріднішій.

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Також відео із полоненими оприлюднив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Нагадаємо, із російського полону повернулися ще 277 українських воїнів. Серед звільнених сьогодні Захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем. Більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження. Своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

До рядового та сержантського складу належать 268 звільнених, повернуто також дев’ятьох офіцерів. Наші хлопці та дівчата боронили від ворога Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та місто Маріуполь.

Як відомо, 19 березня 175 українських захисників звільнено з російського полону. Серед звільнених з полону був і Віктор Зіняк.

Тоді президент, ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. За словами глави нашої держави, усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

Як повідомлялося, військовополонений громадянин Китаю, який воював на боці Росії, погодився, що в українському полоні до нього ставляться краще, ніж у військах РФ.

До слова, полонений російський штурмовик, затриманий бійцями полку «Азов», розповів про свій досвід служби у ПВК «Вагнер» та участь у збройному поході на Москву під проводом Євгена Пригожина.

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Теги: росія полон військові обмін полоненими звільнення

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