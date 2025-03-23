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Захисник Маріуполя опублікував фото до та після майже трирічного полону

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Захисник Маріуполя опублікував фото до та після майже трирічного полону
Іван Петровський до полону
фото: vanopetrovskiy/Instagram

«Різниця між цим фото – 1037 днів та -40 кг», – написав Іван Петровський

Іван Петровський провів у російському полоні майже три роки. У 2022 році воїн 12-ї бригади Нацгвардії стояв на захисті Маріуполя. Військовий повернувся додому 19 березня 2025 року. Вдома на 30-річного Івана чекала дружина Крістіна, донька та син. Як інформує «Главком», у своєму Instagram чоловік поділився світлиною, як змінився за роки полону.

«Різниця між цим фото – 1037 днів та -40 кг», – написав захисник.

Захисник Маріуполя опублікував фото до та після майже трирічного полону фото 1

Як повідомляє «Укрінформ», Іван Петровський народився у Броварах на Київщині. Його батьки переїхали на Житомирщину, а він у 2015 році пішов на службу в Національну гвардію України, яку проходив у Харкові.

Захисник Маріуполя опублікував фото до та після майже трирічного полону фото 2

Згодом Іван перейшов служити в Маріуполь. У полон потрапив у травні 2022 року – був в Оленівці, а згодом його перевели у Волгоградську область Росії. Під час перебування в неволі він мав проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, 175 українських захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами

Раніше російський диктатор заявив президенту США, що 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175. Згодом Зеленський підтвердив обмін полоненими та наголосив, що він був спланований ще раніше. 

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Теги: Маріуполь полон обмін полоненими чоловік дружина батьки диктатор обмін Нацгвардія

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