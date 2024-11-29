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Хто такий Кіт Келлог, якого Трамп обрав на посаду спецпредставника США з питань України та Росії

Радіо Свобода, Голос Америки
glavcom.ua
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Хто такий Кіт Келлог, якого Трамп обрав на посаду спецпредставника США з питань України та Росії
Дональд Трам і Кіт Келлог

Переможень президентських виборів у США Дональд Трамп повідомив, що обрав Кіта Келлога на посаду спеціального представника з питань України та Росії. Що про нього відомо? Які заяви він робив раніше щодо війни Росії проти України? І чого варто очікувати?

Обраний вдруге на посаду президента США Дональд Трамп 27 листопада повідомив, що визначився із кандидатурою на спеціального представника США з питань України і Росії. Трамп хоче бачити на цій посаді Кіта Келлога.

«Кіт зробив видатну військову та бізнес-кар'єру, включаючи дуже важливі посади у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації. Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку та світ знову безпечними», – написав Трамп у мережі Х.

Що відомо про Кіта Келлога?

Кіту Келлогу 80 років. Він колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов’язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа, а потім як радник з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса.

Зараз Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI, який, як пояснили там Голосу Америки, не афілійований із кампанією Трампа та є недержавною, позапартійною організацією, що не підтримує жодних кандидатів чи кампанії.

Кіт Келлог виступає на бріфінгу у Білому домі. Вашингтон, США. Вересень 2020 року
Кіт Келлог виступає на бріфінгу у Білому домі. Вашингтон, США. Вересень 2020 року

Що Келлог говорив про Україну та агресію Росії?

У березні 2023 року Кіт Келлог критикував надто повільну допомогу Україні з боку Заходу.

Якщо ми не продемонструємо лідерство зараз, ми ризикуємо загрузнути у ще одній нескінченній війні

На його думку, сама повномасштабна агресія Росії стала можливою, бо Кремль повірив у слабкість Заходу і США після «поразки в Афганістані» та відсутності реакції на захоплення Криму у 2014 році.

«Якщо ми не продемонструємо лідерство зараз, ми ризикуємо загрузнути у ще одній нескінченній війні», – казав тоді американський генерал у відставці Кіт Келлог.

Келог критикував повільну і непослідовну підтримку України Заходом.

Надаючи допомогу Україні «поступово і з перервами», Захід дав надію Путіну, що він зможе затягнути час, і таким чином перемогти, – заявляв Кіт Келлог на слуханнях у Сенаті США у березні 2023 року.

«Скажімо, спочатку тому росіяни накивали п'ятами. І якби ми, Захід, тоді надали те обладнання, про яке просив президент Зеленський, то ви, мабуть, могли б завершити справу. Ви могли дійти до Азовського моря через Херсон, розділивши їх (російські сили – ред.) навпіл. І це те, що ви хотіли зробити. Але оскільки Захід, а особливо Америка, дуже повільно постачали вам обладнання та необхідну підтримку, це дозволило росіянам піти в наступ. Тож я певною мірою звинувачую цю адміністрацію (Байдена – ред.) та Захід у тому, що вони не підтримали Україну, коли вони повинні були це зробити», – сказав Келлог.

За його словами, вагання та часткові заходи не приведуть до перемоги, вони «дозволяють вести війну, але не завершити її».

Кіт Келлог
Кіт Келлог

План завершення війни

Кіт Келлог є одним із авторів плану щодо завершення війни Росії проти України.

У липні цього року в інтерв’ю Голосу Америки він сказав, що, на відміну від того, як про це повідомлялося у медіа, вони не представляли експрезиденту Дональду Трампу свій план, розроблений Інститутом політики Америка понад усе (AFPI).

«Це – варіант, який президент може використати у разі обрання. Почали відразу казати, що це план, затверджений президентом. Ні, зовсім ні», - сказав він тоді Голосу Америки.

25 червня агентство Reuters повідомило, що радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому свої пропозиції щодо завершення війни в Україні, який передбачає спонукання України та Росії якнайшвидше розпочати мирні переговори. Келлог пояснив Голосу Америки, що він не є радником кампанії чи експрезидента Трампа й говорить лише від власного імені.

У стратегії, опублікованій AFPI, йдеться, що США мають розпочати формальну політику щодо встановлення режиму припинення війни та початку мирних перегорів. США продовжуватимуть озброювати Україну, аби стримати Росію від наступу під час або після досягнення угоди, але лише у випадку, якщо Київ погодиться розпочати переговори.

Щоб заохотити Росію брати участь у переговорах, США та інші партнери по НАТО могли б відкласти членство України в альянсі на тривалий період в обмін на «всеосяжну мирну угоду, яку можна перевірити, з гарантіями безпеки».

Ніхто ніколи не казав, що «треба лише змусити українців віддати свої землі Росії»

За цим планом Україні пропонують не відмовлятися від повернення усіх окупованих Росією земель, але робити це протягом тривалого періоду дипломатичним шляхом, закінчивши процес, можливо, лише після смерті Путіна.

«Ніхто ніколи не казав, що «треба лише змусити українців віддати свої землі Росії». Ми ніколи цього не говорили, ми просто шукаємо вихід. Подивіться на ваші втрати. Лише в Україні, залежно від того, з ким ви говорите, вони становлять від 100 тисяч до 130 тисяч смертей. Це величезні втрати. У Росії їх втричі більше. Для порівняння, у війні у В'єтнамі Сполучені Штати Америки втратили 60 тис. Це була 20-річна війна, з якої ми вийшли. Росіяни, тоді Радянський Союз, втратили 15 тисяч в Афганістані та пішли звідти. Зараз ви говорите про цифри 100 тисяч, 300 тисяч убитих і поранених. Отже, ви або повинні знайти спосіб зупинити війну, або ви хочете, щоб вона тривала без чіткого кінця. І дуже важливо, те, що ми в Америці називаємо «притиснути на гальма». Це не означає, що Україна здається, це не означає, що вони віддають територію, нічого подібного», – сказав Келлог.

Стратегія пропонує використовувати часткове зняття санкцій з Росії для спонукання Кремля піти на певні кроки до миру, а також » встановити податок від імпорту російських енергоресурсів для відбудови України.

Цей план, за словами самого Келлога, не був презентований Дональду Трампу, коли його розробили у AFPI.

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Теги: війна Дональд Трамп бізнес агресія Україна Херсон президент радник втрати переговори наступ росіяни обмін Кіт Келлог

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