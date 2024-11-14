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Скільки українських вчителів можуть піти з професії до 2030 року: опитування

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скільки українських вчителів можуть піти з професії до 2030 року: опитування
Середній вік українських педагогів, за результатами опитування, становить 45 років
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Опитування показало, що вчительський склад поступово стає старшим

Понад 40% українських учителів налаштовані піти з професії до 2030 року. Про це свідчать результати опитування «Освіторія».

Також за результатами дослідження менш ніж половина вчителів задоволені своєю роботою.

Опитування показало, що вчительський склад поступово стає старшим. Середній вік українських педагогів становить 45 років:

«Понад 30% вчительського складу – педагоги передпенсійного та пенсійного віку. За останні п'ять років кількість молодих учителів до 30 зменшилась у 1,6 раза. Це майже 15 тис. молодих педагогів, яких ми не змогли замінити».

Скільки українських вчителів можуть піти з професії до 2030 року: опитування фото 1

Раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалив рішення, що з починаючи з січня 2025 року українським учителям доплачуватимуть по 1 тис. грн, з вересня доплати виростуть удвічі.  

Зазначимо що рівень доходів більшості українців залишається низьким. Згідно з опитуванням, 43% громадян отримують менш як 10 тис. грн на місяць. Хоча це на 10% менше, ніж у 2023 році, коли таких було 53%, більшість опитаних (56%) все ще вважають свої доходи недостатніми для забезпечення гідного рівня життя.

Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, скільки повинні заробляти вчителі та чому педагоги у школах та дитячих садочках.

До слова, нардепка Ніна Южаніна заявляла, що після того, як військовий збір підвищиться до 5% зарплата вчителів знизиться на 3,5%.

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Теги: освіта вчитель вчитель Україна українці школа соцопитування

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