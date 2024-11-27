Трамп розглядає генерала Кіта Келлога на посаду спецпосланника з питань України

Речниця перехідної адміністрації Керолайн Лівітт відмовилася коментувати можливе призначення Келлога

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ. Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.

Речниця перехідної адміністрації Керолайн Лівітт відмовилася коментувати можливий вибір Келлога. Вона заявила, що кадрові рішення «і далі оголошуватимуться, коли вони будуть ухвалені». 80-річний Келлог не відповів на прохання Reuters про коментарі.

За словами одного зі співрозмовників, колишній керівник розвідки Річард Гренелл, якого Трамп також розглядає на цю посаду, є головним претендентом.

Що відомо про Кіта Келлога

Джозеф Кіт Келлог народився 12 травня 1944 року у Дейтоні, штат Огайо, США. Він колишній урядовець Сполучених Штатів, виконувач обов'язків радника президента США з національної безпеки під час Першого президентства Дональда Трампа, генерал-лейтенант у відставці.

Келлог закінчив корпус підготовки офіцерів запасу (Reserve Officers 'Training Corps, ROTC) Університету Санта-Клари у Каліфорнії (бакалавр) та Канзаський університет (магістер).

У 1967—2003 роках служив у Армії США. Під час війни у ​В'єтнамі (1967—1975) служив у 101-ій повітрянодесантної дивізії. За участь у війні був нагороджений медалями Срібною зіркою і Бронзовою зіркою (нагороджений п'ять разів).

У 1996 році він прийняв командування 82-ї повітрянодесантної дивізії.

У 2003 році вийшов у відставку в званні генерал-лейтенанта. Після виходу у відставку Келлог працював у корпорації Oracle як консультант з внутрішньої безпеки.

Після вторгнення США до Іраку з 2003 по 2004 рік Келлог займав пост головного керуючого директора в Тимчасової коаліційної адміністрації.

З 2005 року був виконавчим віце-президентом CACI International.

У 2009 році стало відомо, що Келлог запрошений на посаду старшого віце-президента корпорації Cubic.

В останні роки працює військовим підрядником.

У березні 2016 року кандидат в президенти Дональд Трамп назвав Кіта Келлога в числі групи експертів, які в разі перемоги Трампа на виборах мали стати його зовнішньополітичними радниками.

У грудні 2016 року обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що Кіт Келлог буде призначеним начальником штабу і виконавчим секретарем Ради національної безпеки США[1].

14 лютого 2017 року Кіт Келлог був призначеним виконувачем обов'язків радника президента США з національної безпеки, після відставки Майкла Фліна.[2][3]

Келлог одружений. Його дружина, Пейдж є колишнім офіцером армії США, яка служила під час вторгнення в Гренаду у 1983 р.

«Мирний план» Кіта Келлога

Кіт Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що поставки американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з РФ.

Варто зазначити, що цим планом передбачалося припинення вогню на основі переважаючих ліній зіткнення. І Трамп нібито позитивно відреагував на цю стратегію.

У своєму інтерв'ю для «Голосу Америки», Кіт Келлог підкреслив, що документ не є планом, схваленим президентом, а виключно пропозицією на майбутнє.

«Ми не говоримо від імені президента, і ми точно не говоримо від імені його кампанії. Отже, це наш документ про те, як, на наш погляд, мирне врегулювання може відбутися у майбутньому. Тобто це – варіант, який президент може використати у разі обрання. Почали відразу казати, що це план, затверджений президентом. Ні, зовсім ні», – сказав він в інтервʼю.

Келлог відзначив, що документ містить історію конфлікту та пропонує можливі варіанти дій для майбутніх обговорень. Він також зазначив, що в «плані» чітко визначено велику мужність України та необґрунтоване вторгнення Росії, яке потрібно вирішити.

Келлог висловив обурення відносно уривків з документа, які сприймались як офіційний план Трампа, і наголосив на важливості розуміння, що це лише один із можливих сценаріїв. Він також висловив недовіру до того, як адміністрація Байдена ставить українську сторону у позицію сили без відповідної підтримки.

До слова, команда обраного президента США Дональда Трампа підписала з адміністрацією президента Джо Байдена, що залишає Білий дім, угоду, яка відкриває шлях до офіційної передачі влади. Ця угода дозволяє запропонованим Трампом кандидатам на міністерські посади розпочати формування складів департаментів та агенцій, щоб «завершити впорядковану передачу влади».