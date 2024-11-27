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Сергій Таран Політолог

Призначення Кіта Келлога – найкраще рішення Трампа за останній час

glavcom.ua
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Генерал США у відставці Кіт Келлог
фото: АР

Україну чекають надскладні дипломатичні перемовини

Призначення генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого «спеціального представника з питань України та Росії» у порівнянні з іншими кадровими рішеннями Трампа є одним із кращих.

Насамперед тому, що він є представником класичної школи американської безпекової науки. А досвід роботи з попереднім віце-президентом Пенсом та, навіть більше, – досвід участі у вєтнамській війні вказує на те, що генерал не має жодних ілюзій про те, як насправді влаштований світ…

Келлог буде просувати головну ідею трампістського підходу до російсько-української війни, неофіційно висловленої ще більше року тому – замороження по лінії протистояння, примус України до Росії до перемовин (можливо, через посередників) та посилення військових спроможностей України як гарантії від нової хвилі російської агресії. Найгірше з цього плану – гальмування вступу України до НАТО.

Звісно, Україну чекають надскладні дипломатичні перемовини з усіма сторонами та посилення тиску Росії (Путін підніматиме ставки до останнього). Але і ймовірність «здачі Трампом України», про яке передрікали деякі любителі геополітичної апокаліптики, тепер значно зменшується.

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Джерело
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Теги: росія війна путін Дональд Трамп Україна Кіт Келлог

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Сергій Таран

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