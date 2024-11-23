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Канада натякає, що арештує Нетаньягу за ордером МКС

Ірина Бура
glavcom.ua
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Канада натякає, що арештує Нетаньягу за ордером МКС
фото з відкритих джерел

Канада – держава-засновниця Міжнародного кримінального суду

Як держава-засновниця Міжнародного кримінального суду Канада виконуватиме усі його рішення. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, відповідаючи на запитання про потенційний арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, повідомляє Укрінформ.

«Канада – держава-засновниця Міжнародного кримінального суду. Канада завжди вірила не лише у важливість міжнародного права, а й обовʼязковість його дотримання усіма сторонами завжди. Водночас для досягнення цього, нам необхідна підзвітність у світі. Ґрунтуючись на цьому, Канада дотримається своїх зобовʼязань, відповідно до Римського статуту», – сказала Жолі.

Вона додала, що ситуація в Газі – катастрофічна.

«Надто багато дітей та жінок були вбиті й заручники мають бути звільнені. Саме тому потрібне перемирʼя і Канада відстоює цю позицію вже дуже давно», – зазначила міністерка.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Натомість члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра та колишнього міністра оборони країни.  Як сказав міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

А от майбутній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

До слова, Нідерланди готові заарештувати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), якщо він прибуде до країни, заявив глава МЗС країни Каспар Вельдкамп.

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Теги: міністр Ізраїль Канада арешт заручники держава радник

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