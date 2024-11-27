Кредит від Світового банку, посилення військової підтримки України. Головне за 26 листопада

Сім країн Європи запевнили, що посилять військову підтримку України

Умєров розповів президенту Південної Кореї про співпрацю Росії та КНДР. Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку. Сім країн Європи запевнили, що посилять військову підтримку України. «Главком» склав добірку новин 27 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Умєров розповів президенту Південної Кореї про співпрацю Росії та КНДР

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі у Сеулі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем поділився даними української розвідки про військову співпрацю між Росією і КНДР, сторони також обговорили спільну відповідь на нові безпекові загрози. Про це повідомляє Yonhap.

Під час переговорів Юн підкреслив готовність Південної Кореї взаємодіяти з Україною та тісно координувати свої дії зі Сполученими Штатами Америки в питаннях реагування на загрози, які створює посилення військової співпраці між Москвою і Пхеньяном.

Україна і РК погодилися продовжувати обмін інформацією щодо розгортання військ КНДР у Росії і того, що Москва передає Пхеньяну взамін на його військову допомогу у війні.

Сім країн Європи запевнили, що посилять військову підтримку України

Глави урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції за підсумками саміту у резиденції шведського прем’єра Харпсунд ухвалили спільну заяву, в якій запевнили у посиленні підтримки України найближчими місяцями. Заяву оприлюднено на сайті уряду Швеції.

«Ми посилимо підтримку України. Найближчими місяцями ми посилимо нашу підтримку, у тому числі української оборонної промисловості, і будемо інвестувати, щоб надати Україні більше боєприпасів», – підкреслюється у заяві семи європейських країн.

Прем’єри цих країн заявили про рішучість нести відповідальність за євроатлантичну безпеку з огляду на серйозні загрози і виклики та намір посилювати колективні зусилля задля гарантування безпеки «нам самим і всім наших союзників».

Лідери зауважили, що їхні країни є найбільшими донорами військової допомоги Україні на душу населення, наголосивши, що їхня підтримка не похитнеться.

Північна Корея готує до передачі Росії додаткові балістичні ракети – США

Сполучені Штати Америки заявили в ООН про намір режиму Північної Кореї передати Росії нові балістичні ракети – на додаток до понад сотні вже поставлених, які РФ уже використала, запустивши по українських містах. З відповідною заявою виступив у середу на засіданні Ради безпеки ООН заступник постпреда США Роберт Вуд, повідомляє «Укрінформ».

«КНДР готується передати ще більше балістичних ракет», – зауважив представник Сполучених Штатів.

У цьому зв’язку він зазначив, що Пхеньян раніше незаконно передав понад 18 тис. контейнерів із боєприпасами та пов’язаними з ними матеріалами, а також понад 100 балістичних ракет.

Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку

Світовий банк надав Україні $4,8 млрд в межах проєкту Peace. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави українського уряду, це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення.

Загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже $50 млрд.

Радбез ООН проведе екстрене засідання через російські атаки по Україні

Сьогодні, 27 листопада, Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй збереться на екстрене засідання через останні російські удари по критичній інфраструктурі України. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Як зазначив дипломат, засідання Радбезу ООН скликається у відповідь на звернення України. Засідання відбудеться о 17:00 за київським часом.