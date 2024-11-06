З раковиною в Овальному кабінеті Білого дому. Маск опублікував промовисте фото

Ілон Маск може отримати посаду в адміністрації Дональда Трампа

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск опублікував колаж, де він з раковиною в Овальному кабінеті Білого дому. Ймовірно, мільярдер натякає, що на президентських виборах у США переможе Дональд Трамп.

«Занурюємося», – йдеться у підписі до фото.

На колажі Маск розмістив себе з раковиною в Овальному кабінеті Білого дому. Адже, Дональд Трамп зауважував, що у разі перемоги на виборах, створить комісію з ефективності уряду, яку очолить засновник Tesla та SpaceX.

Нагадаємо, коли Ілон Маск придбав компанію Twitter, то приніс у її штаб-квартиру раковину. Він написав: «Заходжу до штаб-квартири Twitter – занурюємося!».

До слова, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Зазначимо, що наразі кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп перемагає у більшості так званих «хитких» штатах на виборах президента США. Такими є попередні результати підрахунку голосів.