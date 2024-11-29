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У Грузії влада силою розігнала протест. Там перебувала й президентка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Грузії влада силою розігнала протест. Там перебувала й президентка
На ранок, після розгону акції, спецназ «виловлював» учасників по всьому проспекту Руставелі
колаж: glavcom.ua

Кількість постраждалих мітингувальників досі невідома. Силовики застосовували проти них водомети, сльозогінний газ

Ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

«Главком» зібрав усе, що відомо на даний момент про загострення ситуації між владою Грузії та протестувальниками.

Причини посилення протестів

Протести в Грузії не вщухають вже майже місяць, з моменту перемоги на виборах партії «Грузинська мрія», яка тримає проросійський курс. У травні цього року партія також ухвалила скандальний закон про іноагентів, який є схожим до російського. Тоді грузини також виходили на протести, однак закон все ж було прийнято.

На цьому тижні, 25 листопада, у перший день засідання нового парламенту грузини також виходили на масштабні протести. Тоді парламент розпочав роботу, оскільки була необхідна кількість депутатів для цього. Як відомо, партію «Грузинська мрія» звинувачують у масштабних фальсифікаціях під час виборів.

Та 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Початок активних дій

Ввечері 28 листопада біля центрального офісу правлячої партії «Грузинська мрія» у Тбілісі зібрався стихійний мітинг. Учасники акції заявляли, що це рішення є зрадою інтересів країни та порушенням статті 78 Конституції Грузії, де закріплено прагнення інтеграції до ЄС. За їхніми словами, подібні дії ставлять під загрозу майбутнє Грузії та руйнують багаторічні зусилля зі зближення з Європою.

Біля будівлі парламенту Грузії було одразу мобілізовано силовиків.

Протестувальники згодом спробували прорватися до будівлі парламенту. У відповідь поліція застосувала димові шашки та водомети, а силовики у спеціальному екіпіруванні та масках застосували сльозогінний газ.

Вночі учасників протесту почали витісняти з території парламенту. Кореспондентка TV Pirveli зазначила, що силовики не мають розпізнавальних знаків.

Також після того, як учасників акції відтіснила поліція від парламенту, вони згрупувалися біля класичної гімназії і почали зводити барикади.

Протестувальники зводять барикади та палять багаття
Протестувальники зводять барикади та палять багаття
фото: Paper Kartuli

Підтримка президентки

До акції на проспекті Руставелі приєдналася президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона спробувала стати посередником між протестувальниками та силовиками, звернувшись до правоохоронців із запитаннями: «Кому ви служите. Навіщо? За які гроші ви служите іншому уряду?».

За словами Зурабішвілі, сьогодні «неіснуюча, нелегітимна влада проголосила не мир, а війну – власному народу, власному минулому та власному майбутньому»
За словами Зурабішвілі, сьогодні «неіснуюча, нелегітимна влада проголосила не мир, а війну – власному народу, власному минулому та власному майбутньому»
фото: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP

Також вона виступила з екстреною заявою після рішення уряду призупинити процес євроінтеграції країни, назвавши це «крапкою в конституційному перевороті».

«Сьогодні було поставлено крапку в конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців. Поставлено крапку в русі від Європи до Росії. Якщо хтось мав якісь сумніви, то сьогодні ці сумніви розвіялися», – заявила президентка на брифінгу.

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фото: Paper Kartuli, Эхо Кавказа

Президентка закликала дипломатів «прямо зараз ухвалити рішення, які давно мали бути ухвалені» і закликала Захід допомогти грузинському суспільству вирішити головне завдання – призначити та провести нові парламентські вибори.

Ситуація на ранок 29 листопада

Близько 7:00 поліція остаточно зачистила Руставелі і відтіснила учасників акції до площі Першої Республіки, пише місце медіа Paper Kartuli. Це супроводжувалося жорсткими затриманнями та насильницькими діями з боку поліції.

Згодом, МВС Грузії звітувало, що 43 людей затримали під час акції протесту, а серед постраждалих – 32 співробітники поліції.

Відомство порушило адміністративні справи про «дрібне хуліганство та непокору вимогам поліції». Також триває розслідування за кримінальними статтями про напад на поліцейського та псування майна. У заяві відомства йдеться про те, що протестувальники кидали в поліцію скляні пляшки, каміння, залізні предмети та піротехніку.

На ранок, після розгону акції, спецназ «виловлював» учасників по всьому проспекту Руставелі, вриваючись навіть в аптеки.

Водночас невідомо, скільки постраждалих серед протестувальників. ЗМІ повідомляють, що загалом на акції постраждали близько 15 журналістів. 

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. Як повідомляв «Главком», прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.

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