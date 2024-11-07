Орбан і Трамп мають «грандіозні плани» після виборів

Орбан повідомив, про що він говорив із Трампом

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х, що він провів телефонну розмову з Дональдом Трампом після перемоги політика на виборах у Сполучених Штатах. Глава уряду зазначив, що він уже має грандіозні плани на майбутнє.

«Мар-а-Лаго на зв'язку (приватна резиденція у Флориді, що належить Дональду Трампу, – «Главком»). Щойно провів першу телефонну розмову з президентом Трампом після виборів. Ми маємо грандіозні плани на майбутнє!», – заявив Орбан.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною, і між ними досягнуті певні домовленості.

Пізніше обраний 47-м президентом США Дональд Трамп провів телефонну бесіду з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем. Під час розмови обговорювалось, зокрема, питання розміщення військ КНДР у Росії для участі у війні проти України.

У середу ввечері прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також зателефонував Дональду Трампу, аби привітати його з перемогою на президентських виборах.

Нагадаємо, за інформацією телеканалу Fox News, за підсумками голосування на президентських виборах у США Трамп здобув перемогу, набравши 277 голосів виборців за необхідних 270. Політик уже оголосив себе 47-м президентом США.

Дональд Трамп уже готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США.