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    У столиці Іраку два терористи-смертники підірвали себе, десятки загиблих

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    Інцидент стався у людному місці на центральній площі Таяран - У столиці Іраку два терористи-смертники підірвали себе, десятки загиблих
    Інцидент стався у людному місці на центральній площі Таяран
    Скрін з фото rudaw.net

    На даний момент відомо про загибель 28 людей, ще 73 отримали поранення

    У столиці Іраку на людному ринку два терористи-смертники підірвали себе. Про це заявив керівник департаменту цивільної оборони Іраку Кадхім Салман Бохан, повідомляє rudaw.net.

    Зазначається, що на даний момент відомо про загибель 28 людей, ще 73 отримали поранення.

    За його керівника департаменту цивільної оборони, інцидент стався на центральній площі Таяран.

    «Кількість загиблих може зрости, оскільки деякі поранені перебувають у критичному стані. Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за теракт», ‒ йдеться у повідомленні.

    Як уточнив прессекретар армії Іраку Єхія Расул, два терористи-смертники підірвали себе, коли їх переслідували сили безпеки в столичному районі Баб-ель-Шарджі.

    Нагадаємо, 20 грудня минулого року біля посольства США у Багдаді впали три ракети від «Катюші».

    У листопаді минулого року повідомлялося, що в Іраку ліквідували ще 16 терористів ІДІЛ.

    Теги: вибух Ірак теракт ІДІЛ США тероризм смерть
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