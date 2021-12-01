Фактчек: чи треба вакцинувати від Covid-19 малих дітей?

На тлі стрімкого погіршення епідеміологічної ситуації у багатьох країнах дискутують про обов'язкові щеплення

Європейська агенція з лікарських засобів (ЕМА) 25 листопада рекомендувала схвалити використання вакцини від Covid-19 Comirnaty виробництва BioNTech/Pfizer для дітей віком від п'яти до 11 років. У своєму висновку відомство зазначило, що дозування вакцини для дітей буде нижчим, ніж для підлітків, старших за 12 років, та дорослих (10 мікрограмів проти 30 мікрограмів). Паралельно ЕМА вивчає питання дозволу на використання вакцини Spikevax від Moderna для дітей від шести до 11 років.

Що викликає занепокоєння?

Окремі повідомлення ЗМІ щодо вакцинації дітей викликають занепокоєння у батьків. Зокрема в Німеччині широкого резонансу набула новина про смерть 12-річного хлопця у містечку Куксгафен на півночі країни. Дитина померла невдовзі після щеплення другою дозою вакцини від BioNTech/Pfizer. Поширюючи цю новину, скептики прив'язують цю смерть до вакцинації і називають її доказом того, що щеплення є небезпечним для дітей.

Це, щонайменше, перекручення. Районна адміністрація Куксгафена вже надала більш докладну інформацію про обставини смерті хлопця, відколи з'явилися результати автопсії. Їх було передано на вивчення експертам Інституту Пауля Ерліха, який відповідає у Німеччині, зокрема, за дозволи на використання вакцин. Як зазначив у своєму пресрелізі інститут, з'ясувалося, що у померлого хлопця були серйозні вади серця. «Враховуючи докладні результати обстеження, вакцинація не може розглядатися як єдина причина фатального результату», – говориться в заяві інституту.

У своєму останньому звіті Інститут Пауля Ерліха, починаючи з 30 вересня, констатує п'ять випадків смерті підлітків віком від 12 до 17 років, у яких не можна виключати взаємозв'язку з вакцинацією препаратом від BioNTech/Pfizer. Щонайменше у трьох з цих випадків померлі мали важкі вади здоров'я, зазначається у звіті.

На брифінгу минулого тижня американський Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) зазначив, що станом на середину жовтня у США з початку пандемії з Covid-19 було госпіталізовано більше 8300 тисяч дітей віком від п'яти до 11 років. Близько ста з них померли. У CDC наголошують, що Covid-19 входить до десяти найпоширеніших причин смерті серед дітей цього віку. «Більше 6,6 мільйона дітей були інфіковані цим вірусом з початку пандемії. Діти можуть дуже серйозно захворіти на Covid-19», – наголосив у коментарі DW Шон О'Лірі, заступник голови Американської академії педіатрії при Університеті Колорадо.

Вірус, наголошують експерти, особливо небезпечний для дітей із серйозними супутніми захворюваннями.

Чи може вакцинація дітей спричинити запалення серцевого м'яза?

Ще одна версія, що шириться соцмережами, полягає в тому, що діти після вакцинації можуть захворіти на міокардит – запалення серцевого м'яза – або постраждати від формування тромбів. З того, що відомо на даний момент, це твердження є неправдивим, каже О'Лірі.

«Вакцини від COVID пройшли ретельне випробування і експертну перевірку - вони були визнані безпечними. Їхня ефективність перевищує 90 відсотків, а побічні дії є вкрай рідкісними», - нагадує фахівець. Здебільшого йдеться про біль на місці ін'єкції, місцевий набряк і, у деяких випадках, головний біль, біль у м'язах і підвищену температуру. «Вірогідність, що у хворої на COVID дитини буде міокардит, є значно вищою, ніж у випадку вакцинованої дитини. Крім того, цей міокардит у невакцинованої дитини, імовірно, буде важчим, а у щепленої - м'якшим», – додає Шон О'Лірі.

Професор Йорґ Детш (Jörg Dötsch) з університетської клініки Кельна, коли йдеться про серйозні випадки міокардиту після щеплення, закликає розглядати їх у контексті загальної ситуації. «Такі випадки трапляються з частотою один випадок на 16 тисяч вакцинованих дітей. У порівнянні з цим ризик міокардиту у випадку хвороби без щеплення є у шість разів вищим. Про ризик тромбозу йшлося передовсім у зв'язку з векторною вакциною від AstraZeneca, цей побічний ефект не спостерігається значною мірою під час застосування мРНК-вакцини», – констатує Детш.

То чи треба вакцинувати дітей?

Щепленню дітей віком від п'яти до 11 років вакциною BioNTech/Pfizer вже дали «зелене світло» регуляторні органи Ізраїлю, США й низки інших країн світу. Перед цим виробник оприлюднив докладне і перевірене незалежними експертами дослідження безпечності й ефективності препарату.

Проте запеклі противники вакцинації озвучують все нові й нові застереження. У США, наприклад, набула резонансу заява, що «ризик смерті від вакцини для дітей у 50 разів вищий, ніж від COVID». Її зробив Майкл Їдон - колишній співробітник Pfizer, який з початком пандемії перетворився на активіста-антивакцинатора. Цілу низку суперечливих заяв з цього приводу він востаннє озвучив в інтерв'ю Стіву Беннону - багаторічному поплічнику експрезидента США Дональда Трампа. На телеканалі Беннона, крім критики демократів та інших опонентів Трампа, регулярно озвучуються різноманітні теорії змови.

«Немає жодного фактичного підтвердження заяв про те, що ризик померти від вакцини для дітей є вищим, ніж від коронавірусної хвороби. Ми знаємо, що діти можуть дуже важко захворіти на Covid-19 і померти», - наголошує Шон О'Лірі. Згідно з офіційною статистикою, у США від початку пандемії, станом на 18 листопада, від COVID померли щонайменше 636 дітей. Натомість внаслідок вакцинації від коронавірусної хвороби дотепер не померла жодна дитина, йдеться у звіті Американської академії педіатрії.

«Багато людей поширюють неправдиву інформацію, відштовхуючись від повідомлень Системи звітності щодо побічних реакцій на вакцини (Vaccine Adverse Event Reporting System - VAERS). Це система раннього попередження, яка фіксує проблеми, які потенційно можуть бути пов'язаними з вакцинацією. Будь-хто може внести повідомлення до системи VAERS. Однак поки це повідомлення не було перевірено й підтверджено фахівцями, воно не свідчить про те, що йдеться саме про побічну дію вакцини», - каже Шон О'Лірі.

Переваги вакцини перевищують ризики

Робити остаточні висновки про імовірність побічних дій зарано. Однак перші перевірені незалежними фахівцями дослідження засвідчили безпечність вакцини для дітей від п'яти до 11 років. Спостережень щодо наявності або відсутності побічних реакцій стає щодня дедалі більше - адже вакцинацію у національному масштабі проводить уже ціла низка країн. Фахівці заспокоюють і тих, хто боїться довгострокового впливу новітніх мРНК-вакцин на гени. «мРНК (Матрична рибонуклеїнова кислота. - Ред.) розпадається протягом лічених годин або днів. Вона не може змінити структуру ДНК», – наголошує професор Йорґ Детш.

Якщо підсумувати думки фахівців і наявну в науковців інформацію, переваги вакцинації явно перевищують ризики побічних дій – зокрема і для дітей. Остаточне рішення – за батьками.

Джерело: Deutsche Welle