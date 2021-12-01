Стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу

Про ознаки зараження цим варіантом вірусу розповів південноафриканський лікар

Попри те, що більшість встановлених на сьогодні випадків зараження людей «Омікрон»-штамом коронавірусної хвороби характеризуються легким перебігом, висновки щодо понтенційної небезпеки нового штаму робити ще рано. Таку думку висловив відомий південноафриканський лікар-інфекціоніст Унбен Піллей. Його слова передає Bloomberg.

«Ми бачили пацієнтів із симптомами грипу, сухим кашлем, лихоманкою, нічною пітливістю та ломотою в тілі», – зазначив медик, додавши, що загалом симтоми доволі схожі на прояви хвороби під час попередніх хвиль Covid-19.

Раніше професор та завідувач кафедри інфекційних захворювань у шпиталі Кейптауна Марк Менделсо припустив, що новий «штам» може ухилятися від імунної системи, що збільшить кількість повторних заражень коронавірусом.

Раніше Китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.

Як відомо, Швейцарія посилила правила в'їзду з Південної Африки та низки країн.

Також через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки. Кріт того, через новий штам коронавірусу Німеччина б'є на сполох та закриває небо.

А ще Британія припинила польоти до шести країн через новий штам коронавірусу.

Нраніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».

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