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    Думки вголос

    Нова хвиля коронавірусу може «накрити» Україну вже в лютому

    Дельта у Франції вже була у серпні. Тоді доходило до 30 тис. нових випадків на день - Нова хвиля коронавірусу може «накрити» Україну вже в лютому
    Дельта у Франції вже була у серпні. Тоді доходило до 30 тис. нових випадків на день
    Фото: reuters.com

    У Франції інтервал між хвилями складав 3 місяці та 20 днів

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    Вчера во Франции было выявлено 47177 новых случаев. Смертей всего 115

    В больницах всего 10249 пациентов (у нас на вчера 36420, и это притом что население Франции 65 млн чел )

    В больницах на пике у них было 32 тыс пациентов. Сейчас хоть новые случаи растут, больницы заполнены всего на 1/3 от ноября прошлого года.

    Уровень вакцинации 69% / 76% (полный курс / первая доза )

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    Нова хвиля коронавірусу може «накрити» Україну вже в лютому
    Нова хвиля коронавірусу може «накрити» Україну вже в лютому
    Нова хвиля коронавірусу може «накрити» Україну вже в лютому

    И еще на что хочу обратить особое внимание !!!!

    Дельта во Франции уже была в августе. Тогда доходило до 30 тыс новых случаев в день. Прошло всего 4 месяца, народ подрасслабился, и пошла опять волна роста случаев. Но без высоких госпитализаций.

    Интервал между волнами всего 3 месяца и 20 дней. А это значит что в феврале Украину может опять накрыть.

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    Теги: Франція вакцинація коронавірус
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    Нова хвиля коронавірусу може «накрити» Україну вже в лютому