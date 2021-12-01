Нова хвиля коронавірусу може «накрити» Україну вже в лютому
У Франції інтервал між хвилями складав 3 місяці та 20 днів
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Вчера во Франции было выявлено 47177 новых случаев. Смертей всего 115
В больницах всего 10249 пациентов (у нас на вчера 36420, и это притом что население Франции 65 млн чел )
В больницах на пике у них было 32 тыс пациентов. Сейчас хоть новые случаи растут, больницы заполнены всего на 1/3 от ноября прошлого года.
Уровень вакцинации 69% / 76% (полный курс / первая доза )
И еще на что хочу обратить особое внимание !!!!
Дельта во Франции уже была в августе. Тогда доходило до 30 тыс новых случаев в день. Прошло всего 4 месяца, народ подрасслабился, и пошла опять волна роста случаев. Но без высоких госпитализаций.
Интервал между волнами всего 3 месяца и 20 дней. А это значит что в феврале Украину может опять накрыть.
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