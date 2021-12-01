Коронавірус в Росії: люди так не гинули з часів війни, але рятуватися все одно не хочуть

Час для пропаганди та роз'яснювальної роботи щодо вакцинації втрачено, а сама робота – провалена

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Конечно, никаких штрафов за отказ от прививок или от QR-кодов в России не будет. По крайней мере, официально от имени государства. Хотя соблазн велик. У нашего богатого государства никогда нет денег, и находит оно эти деньги в период нужды не в карманах своих дружков, а в наших с вами карманах.

С учетом того, что прививаться не хотят и не будут миллионы россиян, то срубить с каждого тыщ по пять было бы недурственно. Но государство наше глупое и пугливое. Оно никак не может придумать хороший план, чтобы и рыбку съесть и хвостом не подавиться.

Надо спасать людей! Но на людей государству… если попробовать найти какое-то приличное слово – наплевать. Всегда было наплевать и всегда будет. Государству важнее спасать не людей, а себя, свой имидж, репутацию в глазах самого себя, то есть государства. Отсюда вранье обо всём, что касается вируса на протяжении всей пандемии, отсюда подгонка любых санитарных мероприятий под политические нужды и календарь выборов, парадов и Поправок.

Время для позитивной пропаганды и разъяснительной работы о вакцинации упущено, а сама работа и вакцинация провалены. Остались только принудительные меры. Но как принуждать-то?

Принуждать придется не кучку либералов, а свой же ядерный электорат. Тот самый, у которого в мозгах опилки после просмотра телевизора и бредней теледокторов и пропагандистов. Невежественный, дикий – зато свой глубинный гражданин, который сегодня вдруг стал или антиваксером, или пофигистом.

У этих людей нет ни партии, ни штабов, ни вожаков. Их всех не пересажаешь и не перебьешь. Это настоящий тупик. Когда шутки кончились, а хохот не прекращается. Когда люди гибнут так, как не гибли со времен войны, но спасаться не хотят.

А власть не знает ни как помочь им, ни как заставить. Введете штрафы – получите в ответ злобу и самый адский саботаж. Да и не будут они штрафы платить – проще сертификат купить у мошенников. Так и получается, что ни два, ни полтора, ни даже единица. Сплошной ноль.

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Джерело: Эхо Москвы

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