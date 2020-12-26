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    Політика

    Депутатка запропонувала штрафувати політиків, які не розмовляють українською на роботі

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    <span>Нардеп Шуляк пропонує &laquo;радикальний&raquo; захід</span> - Депутатка запропонувала штрафувати політиків, які не розмовляють українською на роботі
    Нардеп Шуляк пропонує «радикальний» захід

    «Мовне питання завжди може розколювати суспільство навпіл і давати окремим політикам заробляти бонуси» – Шуляк

    Депутатка від «Слуги народу» Олена Шуляк запропонувала штрафувати політиків, якщо вони не користуються українською мовою під час виконання службових обов’язків. Про це вона сказала в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Мовне питання – це те питання, яке завжди дуже легко може розколювати суспільство навпіл і давати окремим політикам заробляти або якісь окремі бонуси, або ще щось, відоме лише їм. І мені б хотілося зазначити, що ми говоримо про закон, який регулює питання стосовно української мови як державної. І мені б дуже хотілося, щоб все ж таки наші політики: і народні депутати, і міністри, і інші державні службовці – вони обов’язково, коли виконують свої службові обов’язки, все ж таки користувалися українською мовою. І можливо, я була б такою, радикальною – я б також пропонувала введення для політиків також штрафів. Можливо, не для бізнесу, а саме для політиків, які зобов’язані говорити при виконанні своїх обов’язків українською мовою. Але вони, ми бачимо, не завжди використовують українську мову яка, на мій погляд, також потребує захисту», – сказала Олена Шуляк.

    Нагадаємо, депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський хоче скасувати штрафи за відмову бізнесу від української мови.

    З 16 січня 2020 року набула чинності стаття закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 
    А уже з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову, обслуговування будь-якою іншою мовою може здійснюватися лише на прохання клієнта.
    Відзначимо, що порушення таких норм означатиме для закладів адміністративні штрафи – від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 11900 грн). Ці зміни набудуть чинності лише у липні 2022 року.
    Теги: депутат закон Україна партія Слуга народу Максим Бужанський
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