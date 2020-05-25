Міжнародний скандал. Як український депутат використав цілий парламент іншої країни



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Ексдепутат Верховної Ради Антон Кіссе

Болгарські активісти пишуть про те, як їхній парламент потрапив у «шарлатанські схеми болгарина з Одеси»

20 травня болгарська держава була використана через найвищий законодавчий орган одночасно в особистих та іноземних інтересах. Народні збори поспішно ухвалили декларацію, яка стосується болгарсько-українських відносин. З одного боку, це особисті цілі та амбіції українського депутата болгарського походження Антона Кіссе, який намагається зберегти свій політичний вплив у Болградському районі Одеської області України, а з іншого – це довготермінові політичні інтереси Кремля щодо руйнування єдності та територіальної цілісності України.

Якщо простежити історію теми адміністративно-територіальної реформи в Україні та її відношення до прав етнічних болгар, на сайтах болгарських неурядових організацій України то стає зрозуміло, що:

протягом останніх шести місяців (після 13 грудня 2019 року) жодного разу проблема порушення прав етнічних болгар України там не згадувалася, не спостерігалося жодних тривожних тенденцій, сигналів, очікувань чи відповідних запитів;

але в публікаціях Антона Кіссе від 2 та 13 грудня 2019 року чітко видно ставлення депутата до адміністративної реформи. Попри рішення українського уряду про добровільне об’єднання населених пунктів у громади, Кіссе наполягає на тому, щоб було зроблено виняток для «його» Болградського району і щоб він залишався, як і раніше, недоторканним. Вся Україна з населенням в 40 млн здійснює реорганізацію на менші громади для досягнення бажаної та рекомендованої Європейським Союзом децентралізації, але для Антона Кіссе – європейські стандарти ні до чого.

«Усі на конях, а Антон - на кобилі!»

Тому у грудні 2019 року народний депутат покликав болгарських дипломатів з Києва на розмову до Одеської обласної адміністрації. А вже 13 грудня весь український народ та болгарська меншина дізнались, що «його високоповажність» Антон Кіссе наносить візит до Болгарії та проводить зустрічі з Комісією з питань політики щодо болгар за кордоном.

Пан Кіссе стверджує, що болгарські депутати цікавились «адміністративно-територіальною реформою в Україні» та «захистом етнічних меншин». На перший погляд, все чудово: реформа йде відповідно до вимог закону 2015 року «Про добровільне об'єднання громад». Український депутат болгарського походження схвалює філософію та механізми змін. Але...

«Я поділився своїми побоюваннями, що в ряді випадків існує ризик знищення(!) великих та самодостатніх сіл з розбудованою інфраструктурою. Особливо це стосується Болградського району. Ми говорили про те, як уникнути зникнення (знову ж таки!) цих сіл з карти об’єднаних громад, як зберегти національну, культурну та мовну ідентичність болгарського етносу в Україні та особливо в Одеській та Запорізькій областях, де мешкає компактна маса болгарського населення».

Чудово! Але хіба хтось готується бомбардувати села чи закопувати їх бульдозерами, або проганяти вогнем та мечем болгар, які живуть на українській землі понад 200 років!? Чи наближається новий Голодомор, який у 1932-1933 роках забрав життя понад 100 тис. болгар в Українській РСР? Хто ці лиходії?

«Особисто я базуюсь на настроях моїх земляків та виборців, на їхніх оцінках процесів, які зараз відбуваються. Я знаю, що в Болградському районі більшість мешканців хотіли б, щоб район зберігся в його нинішньому вигляді», - скромно підсумовує Антон Кіссе. Звісно, якщо вже й «люди хочуть», тут і сам Господь не може заперечити!

Далі Рятівник Всього Болгарського в Україні Антон Кіссе повідомляє, що «з ініціативи» віце-прем'єр-міністра Мар'яни Ніколової Болгарії та заступника спікера Народних Зборів Валерія Сімеонова він провів із ними офіційну зустріч.

В такий спосіб Антон Кіссе втягнув у свою оборудку болгарський парламент та болгарський уряд.

Далі він втягує сюди ж євродепутата та заступника голови Парламентської групи ЄНП (Європейської народної партії) у Європарламенті Андрія Ковачева. На сайті та на сторінці у Facebook політик «надєвропейського» масштабу пан Кіссе повідомив: «Після круглого столу мені подзвонив Андрій Ковачев, лідер найбільшої парламентської групи Європарламенту. Він висловив готовність надати методичну та експертну допомогу у проведенні реформи та, точніше, у збереженні та дотриманні прав національних меншин. Він також готовий разом з іншими євродепутатами взяти участь в організації зустрічей на найвищому рівні».

Ось таким чином Кіссе маніпулює своїми виборцями, нав'язуючи їм думки про те, що він є їхнім захисником, що він є надзвичайно активний, що його добре сприймають і поважають в Болгарії та навіть у Європі та Європарламенті.

Але спілкування у Facebook – це підступна річ, адже під публікаціями депутата десятки бессарабських болгар висловлюють щиро свою власну думку: відкрито заявляють, що не вірять йому. І навіть запитують: а яким чином він здобув подвійне громадянство та болгарський паспорт, якщо в Україні це забороняється законодавством? І яким чином він, будучи українським депутатом і щодня сидячи у Верховній Раді, в той самий час постійно проживає на болгарській території?

Інший наш співвітчизник опублікував офіційну декларацію Кіссе, з якої видно, що безсонні ночі та шалені зусилля пана депутата заради «блага народу» зовсім очікувано перетворили його на доларового мільйонера. Позашляховики, незліченна кількість нерухомого майна в Україні та Болгарії, участь у різних компаніях тощо. Дай, Боже, кожному патріоту свого народу такі статки!

«Болгарська інтервенція чи зазіхання північного сусіда?»

Відразу після затвердження Народними зборами своєї декларації, Міністерство закордонних справ України негайно відреагувало досить гострою заявою, в якій нагадало болгарським депутатам, що їхнє втручання у внутрішні справи України є неприпустимим з політичної та дипломатичної точки зору, і є досить грубим як на дружній народ та державу.

У публікації з Болградського району під заголовком «Болгарська інтервенція чи інтриги північного сусіда?» представники місцевої влади в Одеській області намагаються пояснити занепокоєним болгарським політикам, що їхні побоювання щодо «зміни етнічної структури, розмивання болгарської ідентичності та шкоди болгарській культурі» позбавлені ґрунту. Оскільки у відповідності до нової конфігурації зонування, затвердженої Одеською державною адміністрацією, центрами п'яти громад у цій області будуть чотири болгарські села та саме місто Болград. На захист свого бажання об’єднати села Болградського району у 5 громад та проти спроб Антона Кіссе не допустити цього, етнічні болгари вийшли на протест 19.05.2020 року.

Про які ж «побоювання», яке «розмиття ідентичності» йде мова?

Українські ЗМІ дуже швидко визначили звідки провадиться цей «дружній вогонь» проти адміністративної реформи, назвавши народного депутата Антона Кіссе автором та організатором провокації. «Цей висновок підтверджується тим, що впродовж п’яти років народний депутат та його однодумці саботували реформу, спрямовану на децентралізацію, а в останні п'ять місяців Антон Кіссе надто активно боровся за збереження цілісності Болградського району як власної «вотчини», - ставить діагноз сайт bessarabiaua.media.

«Не виключено, що в сценарії, розіграному довкола «стурбованості» долею бессарабських болгар, є слід «спецслужб північного сусіда», - додають журналісти з Бессарабії.

Українська еліта та прості громадяни є особливо чутливими до цього питання, бо надто болючими і свіжими є спогади про 2014 рік. Тому що тоді, шість років тому, російська агресія проти незалежної України розпочалася саме з таких висмоктаних з пальця претензій та відвертої брехні, інсинуацій на зразок : «зневага» до інтересів російської меншини в Криму та на сході України; «схвильованість» щодо російськомовних громадян України; «закриття російських шкіл» і «заборона» російської мови. А потім загриміла важка артилерія проти «жорстокості і звірства» українських «фашистів», за «розіп'ятого хлопчика», за «зґвалтовану і вбиту російську бабусю»...

Чи ви пам’ятаєте ці заголовки в певних болгарських газетах? А чи ви пам’ятаєте «надоб’єктивні» репортажі Болгарського національного телебачення з Криму? І «глибокі аналізи» товаришки Елени Йончевої (тепер - євродепутат за квотою Болгарської соціалістичної партії - ред.) ? Це було зовсім недавно.

Вагоме слово Верховної Ради

Після суперечливого рішення болгарського парламенту, вже наступного дня депутати-члени Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у Верховній Раді України та від партії «Слуга народу» зустрілись з представниками болгарської меншини і надали врівноважену та авторитетну відповідь своїм болгарським «колегам».

Голови сільських рад із Криничного, Каракурта, Василівки, Голиці, Калчева та Огороднього категорично не погодилися з ідеєю Антона Кіссе, щоб увесь Болградський район залишився лише однією ОТГ. І назвали декларацію Національних зборів Республіки Болгарія «неприпустимим втручанням у внутрішні справи України».

Ніколай Богоєв, голова сільської ради в Огородньому, пояснює, що нова конфігурація п’яти громад Болградського району вже кілька років обговорюється на загальних зборах у селах, на зустрічах з мерами та в пресі. Він переконаний: в нових умовах маленькі адміністративні одиниці отримають більше фінансових та владних ресурсів, їх слово буде почуте, вони зможуть краще піклуватися про населення. «У нашому регіоні живуть не лише болгари. Ми повинні враховувати їхню думку також», - каже Богоєв.

Олена Жечева, голова сільради в Каракурті нагадала, що в цій місцевості живуть люди різних націй та національностей протягом більш ніж 200 років, але жодного разу між ними не виникало розбіжностей, чи ноток ворожості. У самому селі Каракурт більшість населення – албанці (до речі, це єдине село в Одеській області, де живуть албанці). Крім болгар, там мешкають і гагаузи.

Депутат Андрій Клочко, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, заявив, що «декларація болгарського парламенту була недипломатичною». І додав, що «функції депутата – допомагати, а не перешкоджати, нав'язуючи людям свою думку».

Зі свого боку, депутат Віталій Безгін впевнений, що Рада міністрів України схвалить пропозицію Одеської області, яку підтримала переважна більшість жителів Болградського району, про запровадження нового районування.

Кремль може бути задоволеним подібним розвитком відносин між Україною та Болгарією. Тому що Путіну та його стратегам гібридної агресії, вихваляння Кіссе «славного дня перемоги 9 травня» не є достатніми. Як і його оцінки про події в Одесі 2 травня 2014 року, коли головорізи ГРУ спробували вчинити кривавий шабаш в Одесі і перетворити її в поле бою, подібно Донбасу та Луганську. Шість років тому в Одесі загинули понад 40 осіб, але Кіссе ніколи не згадав про російських терористів, незважаючи на те, що він є членом парламентської комісії з розслідування подій в Одесі.

Чи знає усі ці факти Валерій Сімеонов, який подав на розгляд Народних зборів ту декларацію? І якщо не знав, чому пан Сімеонов є головою Групи дружби з Україною? Хіба так ми будемо розбудовувати дружбу? З Антоном Кіссе та шляхом провокацій проти України, яка знаходиться в стані війни?

Очевидно, пан Сімеонов є більше другом Антона Кіссе і меншим – другом України. Чи спробує він з`їсти ту кашу, яку сам заколотив?

Прикро і шкода, що після того, як у 2018 році ми відсвяткували 100-річчя дипломатичних відносин між Королівством Болгарія та Українською Народною Республікою, проект декларації, оминаючи Комітет із закордонних справ або Комітет з політики щодо болгар за кордоном, було нашвидкуруч внесено до порядку денного парламенту та ухвалено депутатами партій ГЕРБ, НФСБ та «Воля».

Неприпустимо, щоб вищий законодавчий орган Республіки Болгарія проголосував і взяв на себе зобов'язання щодо документа міжнародного значення без чіткої позиції Міністерства закордонних справ країни та навіть не зробивши глибокого аналізу мотивів того, хто подав декларацію на розгляд та її можливих наслідків для двосторонніх відносин між Болгарією та Україною. Викликає подив, що не були враховані ризики, які потенційно могли б виникнути для етнічних болгар, які проживають в Україні, а також створення можливої напруги між різними етнічними групами українських громадян в разі виникнення небезпечного прецеденту внаслідок втручання у внутрішні справи суверенної держави.

Це питання є важливим не лише для друзів України в Болгарії, а й для усіх болгар, які люблять свою батьківщину. Місце та роль України як асоційованого члена ЄС та НАТО є унікальним. Незалежна Україна є останньою перешкодою для Кремля в її намірах повернути Східну Європу до стійла нової кремлівської напівімперії.

Для нас, болгар, це не вперше впійматись на живця Кремля та ГРУ. Слід пригадати як у 2014-2015 роках політики, ЗМІ та «неурядові» русофільські організації активізувались від новини про те, що «Україна бореться проти Росії болгарською кров'ю», «мобілізуючи болгар із Бессарабії та відправляючи їх воювати на Донбас». Тоді міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який був в Болгарії з офіційним візитом, пояснив, що з 220 000 болгар в Україні загалом було мобілізовано лише 27 осіб і більшість з них пішли на війну добровольцями.

Потім нас знову «приголомшили» новиною про те, що в Україні «обмежують можливості болгар вивчати рідну мову». Тоді знову друг України, пан Валерій Сімеонов, особливо бурхливо висловлював своє обурення. А за кулісами чергового антиукраїнського скандалу знову стояв... Антон Кіссе.

Все це є результатом невивчених нами історичних та життєвих уроків. Жоден політик, урядовець, або звичайний чиновник постсоціалістичної Болгарії не має права своїми безвідповідальними діями та необачними і поспішними деклараціями руйнувати відносин, які будуються нашими народами та установами протягом більше як 200 років.

Дімітрін Вічев, Капітан I рангу (у відставці)

Васил Данов, Атлантична рада Болгарії

Джерело: faktor.bg