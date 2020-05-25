Це була перемога України: Чалий оприлюднив подробиці першої зустрічі Порошенка з Трампом



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Валерій Чалий спростував фейки про зустріч, які неодноразово поширювалися у деяких ЗМІ з метою принизити значення цієї події

Валерій Чалий наголосив, що саме тоді Україна отримала і озброєння, і фінансову підтримку, і санкції проти агресора

Перша зустріч Порошенка і Трампа у червні 2017 року стала результатом надзвичайних дипломатичних зусиль команди п’ятого президента України і величезним успіхом нашої держави. Ексклюзивні подробиці розповів український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий в ефірі телеканалу «Прямий». Він спростував фейки про зустріч, які неодноразово поширювалися у деяких ЗМІ з метою принизити значення цієї події.

«Стільки фейків було. Говорили, що зустріч проплачена. Говорили, що 5 хвилин. Щодо «проплаченої», то вже був виграний суд у Британії поти компанії Бі-Бі-Сі. Вони тоді говорили, і в результаті Порошенко виграв суд. Це було дуже складно, але виграли. Тепер всі розуміють, що це був фейк», - нагадав Валерій Чалий.

Він як безпосередній учасник подій також розповів, що зустріч попри зусилля проросійського лобі у Вашингтоні була дуже результативною та повноцінною, а після неї розпочалася активна секторальна співпраця.

«Про «5 хвилин». Я цим займався і тепер скажу - це наше величезне досягнення було. Тому що протидія Росії, протидія у Вашингтоні багатьох, хто з Росією підтримував ближчі зв’язки, була величезна. Була команда - щоб не відбулась зустріч раніше, ніж зустріч Трампа з Путіним. Але ми це зробили. І ця зустріч відбулась. І преса була на зустрічі. І відбувалась вона не 5 хвилин, а повноцінно, більше півгодини і далі. І крім цієї зустрічі президент Трамп дав команду: а тепер зустріньтесь всі мої міністри. Бо по зброї треба говорити, треба говорити по економіці. Треба говорити по енергетиці. І це не була просто фотографія. Ми не все можемо про все розповісти, про що будо домовлено. Але ж результати ви бачите», - зазначив український дипломат.

«Це був успіх величезний. Чому цей успіх відбувся? Тому що Президент Порошенко привітав новообраного Президента США п’ятим серед всіх лідерів світу. Коли деякі у Вашингтоні не знали взагалі куди дзвонити. Мої колеги-посли дуже дивувались - як тобі вдалося? Ну це вже секрети дипломатичної роботи», - зауважив Валерій Чалий.

«Вдалось тому, що Посольство працювало з усіма командами, що треба продовжувати точно - і з республіканцями, і з демократами. Саме дипломати - це точно ті люди, які не будуть працювати на когось - на одного кандидата, на іншого. Ми працювали з усіма», - наголосив Валерій Чалий.