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    Росіянам пригрозили штрафами за відмову приймати банкноти із зображенням Криму

    Купюри часто відмовляються приймати в магазинах, крім того, з новими грошима працюють не всі банкомати
    Громадяни Росії відмовляються приймати нові купюри номіналом в 200 руб. і 2 тис. руб., на яких зображений окупований Крим, за це Росспоживнагляд пригрозив штрафами. Про це повідомляє «Коммерстант». «Будь-яка відмова продавця в прийомі нових банкнот Банку Росії, що володіють усіма встановленими ознаками платоспроможності,
    • Сьогодні, 09:17
    • Розсилка

    Купюри часто відмовляються приймати в магазинах, крім того, з новими грошима працюють не всі банкомати

    Громадяни Росії відмовляються приймати нові купюри номіналом в 200 руб. і 2 тис. руб., на яких зображений окупований Крим, за це Росспоживнагляд пригрозив штрафами.

    Про це повідомляє «Коммерстант».

    «Будь-яка відмова продавця в прийомі нових банкнот Банку Росії, що володіють усіма встановленими ознаками платоспроможності, номіналом 200 і / або 2000 рублів в рахунок оплати тих чи інших товарів (послуг) має розглядатися як протиправне діяння, що утискає права споживачів і необгрунтовано перешкоджає укладенню договору купівлі-продажу», - йдеться в заяві Росспоживнагляду.

    Зазначається, що тим, хто не прийме нові банкноти, можуть загрожувати штрафи. Максимальний розмір штрафу для компаній - 50 тис. руб.

    Російське видання уточнює, що росіяни все ще не звикли до дизайну банкнот номіналом 200 і 2000 руб. Купюри часто відмовляються приймати в магазинах, крім того, з новими грошима працюють не всі банкомати. 

    Нагадаємо, 12 жовтня 2017 року центробанк Росії увів в обіг банкноту номіналом 200 рублів із зображенням краєвидів окупованого Севастополя.

    Нацбанк України заборонив банкам і фінансовим установам використовувати російські банкноти та монети із зображенням анексованого Криму.

     

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