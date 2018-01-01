Росіянам пригрозили штрафами за відмову приймати банкноти із зображенням Криму

Купюри часто відмовляються приймати в магазинах, крім того, з новими грошима працюють не всі банкомати

Громадяни Росії відмовляються приймати нові купюри номіналом в 200 руб. і 2 тис. руб., на яких зображений окупований Крим, за це Росспоживнагляд пригрозив штрафами. Про це повідомляє «Коммерстант». «Будь-яка відмова продавця в прийомі нових банкнот Банку Росії, що володіють усіма встановленими ознаками платоспроможності,



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Купюри часто відмовляються приймати в магазинах, крім того, з новими грошима працюють не всі банкомати

Громадяни Росії відмовляються приймати нові купюри номіналом в 200 руб. і 2 тис. руб., на яких зображений окупований Крим, за це Росспоживнагляд пригрозив штрафами.

Про це повідомляє «Коммерстант».

«Будь-яка відмова продавця в прийомі нових банкнот Банку Росії, що володіють усіма встановленими ознаками платоспроможності, номіналом 200 і / або 2000 рублів в рахунок оплати тих чи інших товарів (послуг) має розглядатися як протиправне діяння, що утискає права споживачів і необгрунтовано перешкоджає укладенню договору купівлі-продажу», - йдеться в заяві Росспоживнагляду.

Зазначається, що тим, хто не прийме нові банкноти, можуть загрожувати штрафи. Максимальний розмір штрафу для компаній - 50 тис. руб.

Російське видання уточнює, що росіяни все ще не звикли до дизайну банкнот номіналом 200 і 2000 руб. Купюри часто відмовляються приймати в магазинах, крім того, з новими грошима працюють не всі банкомати.

Нагадаємо, 12 жовтня 2017 року центробанк Росії увів в обіг банкноту номіналом 200 рублів із зображенням краєвидів окупованого Севастополя.

Нацбанк України заборонив банкам і фінансовим установам використовувати російські банкноти та монети із зображенням анексованого Криму.