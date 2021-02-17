Пенсії в Україні можуть скоротитися в півтора раза

Розмір пенсій може скоротиться через посилення демографічної кризи

В Україні без введення обов’язкових накопичувальних пенсій (існуватимуть паралельно з чинними) розмір пенсій скоротиться в півтора раза з 28,7% до 18% від зарплати вже у 2055 році.

Про це на Пенсійному форумі заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

«Таким показникам є пояснення: внески сплачують 13,2 млн працівників, а пенсії отримують 11,2 млн пенсіонерів», — зазначила Лазебна. За її словами, детінізація ринку праці і зарплат не відбулася, Пенсійний фонд не наповнився коштами, щоб підвищити пенсії.

При цьому, на думку глави Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимура Хромаєва, розмір пенсій до 2030 року скоротиться в 1,5 раза через посилення демографічної кризи.

Як накопичити собі на пенсію

«Ніхто не може гарантувати, що пенсія першого рівня (чинна виплата. — Ред.) через демографію не буде зменшуватись. Тому що вона залежить від того, скільки громадян, які працюють, відраховують на пенсії, на покриття витрат пенсіонерів. А кількість пенсіонерів у нас зростає, тому пенсія першого рівня буде зменшуватися», — заявив фінансист.

Довідка:

В Україні в квітні пенсійний вік для жінок підвищать з 59,5 до 60 років. Це стане завершальним етапом реформи, яку затвердили ще 10 років тому. При цьому, щоб збільшити надходження до Пенсійного фонду, можна обійтися і без підвищення вимог до віку.

Станом на початок лютого 7,62 млн пенсіонерів отримують пенсії в банках. Серед лідерів — ПриватБанк, потім йде Ощадбанк, і на третьому місці Райффайзен Банк Аваль.

Джерело: Finance