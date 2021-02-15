Масштабна індексація пенсій через два тижні: як і кому підвищать виплати

Індексацію пенсій не проведуть для тих, кому виплати призначені за іншими законами

Українцям із 1 березня почнуть проводити індексацію пенсій: її розмір «осучаснять» приблизно на 11%.

В результаті близько 8 млн українців отримають надбавку, розмір якої може становити від декількох десятків до кількох тисяч гривень.

Індексацію проведуть не для всіх?

Індексацію пенсій не проводять для тих, кому виплати призначені за іншими законами: військовим, вченим, держслужбовцям та іншим. Крім того, підвищують тільки розрахунковий розмір виплат. І якщо її розмір значно нижчий від прожиткового мінімуму, то підвищення може й не бути.

Для порівняння, торік 8,4 млн пенсіонерів отримали осучаснення. В 2021-му може бути навіть менше: частина українців отримала доплати, які й без того збільшили розрахунковий розмір пенсії.

Ті українці, які зараз отримують пенсію в розмірі 9090 грн, можуть розраховувати на надбавку близько 1 тис. грн. Розмір підвищення для всіх буде різним. Найперше він залежить від розміру зарплат. Наприклад, у 2019-му за такого самого перерахунку 8,1 млн пенсіонерів отримали надбавку – в середньому 255 грн. Кожну пенсію підвищили індивідуально. Так, від 100 до 400 грн отримали 2,5 млн осіб, від 400 до 700 грн – більш ніж 1,5 млн, від 700 до 1000 грн – 500 тис. громадян. Ще 2 млн 100 тис. пенсіонерів, що мають великий трудовий стаж і пенсію нижче за 1700 гривень, отримали разові виплати в розмірі 2410 грн.

Коли проведуть індексації?

Підвищення повинно відбутися 1 березня (у всякому разі, саме тоді його технічно можна провести). Але в законі чітку вимогу не вказали, минулого року пенсії підвищили тільки в травні. У цьому ж чітку дату влада ще не називає, хоча обіцяє ввести з 2022-го.

«Коли 2020 року прийшов наш уряд, а було це вже після 1 березня, з’ясували, що оскільки конкретну дату індексації із закону прибрали, то через обмеженість ресурсів у держбюджеті проводити її з 1 березня навіть не планували, кошти було закладено в бюджеті Пенсійного фонду на грудень. Тобто немає законної вимоги проводити індексацію — отже, немає зобов’язань, можна обирати дату протягом року», – цитує пресслужба Мінсоцполітики главу відомства Марину Лазебну.

При цьому ексміністр соцполітики Андрій Рева зазначає: хоч в законі дати і немає, своєю постановою №849 Кабінет міністрів сам закріпив зобов'язання проводити індексацію щорічно 1 березня. Для такого підвищення уряд повинен видати постанову, на основі яко] Пенсійний фонд зможе провести перерахунок. А цього досі не зробили. Наступний тиждень буде вирішальним – ytбуде постанови – до 1 березня індексацію провести не встигнуть.

«Постанови досі немає. Вони знову вивертаються, а проблема в тому, що у них немає грошей ... У Пенсійного фонду забрали 8,5 млрд грн, звільнили до 31 травня самозайнятих від ЄСВ, підприємцям роздали по 8 тис. грн, так чому ж не допомогли Пенсійному фонду?», – пояснює Рева.

Розмір надбавки залежить від того, як росли ціни минулого року й що було з зарплатами за останні три роки. Половину річної інфляції підсумовують із середньою річною динамікою зарплат за три календарні роки й на отриману цифру і збільшують розрахунковий розмір виплати. Точна статистика буде тільки до березня. Але, як припускають у Кабміні, йдеться про зростання виплат приблизно на 11%.

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