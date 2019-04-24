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    Економіка та фінанси

    У Зеленського закликали погодити зниження ціни на газ з МВФ

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    Закликаємо НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; та Кабінет міністрів провести відповідні консультації з МВФ і, замість запланованого підвищення, вийти на відповідне зниження ціни газу для населення з 1 травня, -&nbsp;&laquo;Зе! Команда&raquo; - У Зеленського закликали погодити зниження ціни на газ з МВФ
    Закликаємо НАК «Нафтогаз України» та Кабінет міністрів провести відповідні консультації з МВФ і, замість запланованого підвищення, вийти на відповідне зниження ціни газу для населення з 1 травня, - «Зе! Команда»

    На сьогодні ціна газу для населення в Україні вища, ніж ціна газу на біржі в Європі, - заява

    У команді переможця президентських виборів 2019 Володимира Зеленського закликають Кабінет міністрів і НАК «Нафтогаз України» погодити зниження ціни на газ з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це йдеться в повідомленні «Зе! Команди» в офіційному Telegram-каналі.

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    У заяві щодо ситуації на енергетичному ринку йдеться, що на сьогодні ціна газу для населення в Україні вища, ніж ціна газу на біржі в Європі.

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    «Тому ми закликаємо НАК «Нафтогаз України» та Кабінет міністрів провести відповідні консультації з МВФ і, замість запланованого підвищення, вийти на відповідне зниження ціни газу для населення з 1 травня», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, у Зеленського відзначають, що виклики, пов'язані з обмеженням поставок російських нафтопродуктів з 1 червня і можливою зупинкою транзиту газу з 1 січня 2020 року, вимагають ефективних, швидких дій і об'єднання зусиль.

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