Меркель зателефонувала Зеленському



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Меркель запросила Зеленського до Німеччини

Уряд ФРН продовжить активно підтримувати Україну на шляху реформ, а також її право на суверенітет і територіальну цілісність, - йдеться у повідомленні

Канцлер ФРН Ангела Меркель напередодні ввечері провела телефонну розмову з новообраним президентом України Володимиром Зеленським та привітала його з успіхом на виборах.

Про це повідомляє Бюро преси та інформації федерального уряду Німеччини.

«Канцлер Німеччини Ангела Меркель подзвонила обраному президенту України Зеленському. Федеральний уряд продовжить активно підтримувати Україну на шляху реформ, а також її право на суверенітет і територіальну цілісність», - йдеться у повідомленні.

Сторони високо оцінили тісні відносини між двома державами. Канцлер запросила Зеленського до Німеччини. Також, згідно з повідомленням, вони домовилися тісно контактувати.

«Зеленський подякував за німецьку підтримку України і показав, що дуже зацікавлений у прогресі в рамках «нормандського формату», - йдеться в заяві.

Зазначимо, що директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макєєв заявив: Команда новообраного президента Зеленського навряд чи встигне підготувати зустріч із лідерами ФРН, Франції та Росії, тому саміту «нормандської четвірки» в червні найімовірніше не буде.