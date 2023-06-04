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Ще один воєнний злочинець виявився другом російських дзюдоїстів Тасоєва та Абуладзе

Христина Жиренко
glavcom.ua
Ще один воєнний злочинець виявився другом російських дзюдоїстів Тасоєва та Абуладзе
Абуладзе в коментарі до одного з дописів висловив підтримку діяльності Івкіна

Таких от «нейтральних індивідуальних атлетів» IJF допустила Чемпіонату світу

Нікіта Івкін – майстер спорту та тренер з дзюдо, який добровольцем минулого року поїхав на територію нашої країни, щоб вбивати жінок, дітей та мирних мешканців. В Instagram Івкін має дружні стосунки з кількома російськими титулованими дзюдоїстами. Йдеться про учасників останнього чемпіонату світу Інала Тасоєва та Яго Абуладзе.

Зокрема, Тасоєв лайкав та коментував кілька світлин Івкіна Абуладзе ж вподобав близько 10 світлин та відео Івкіна пов’язаних з війною. Зокрема, і світлину, де Івкін у військовій формі перебуває на території України.

Також Абуладзе в коментарі до одного з дописів висловив підтримку діяльності Івкіна, а той йому відповів, що часто показує дітям, яких тренує, відео боротьби Абуладзе.

Нагадаємо, що Тасоєв, як нам вдалося з'ясувати, перебуває також в дружніх стосунках з іншим російським окупантом Владиславом Качмазовим.

Таких от «нейтральних індивідуальних атлетів» IJF допустила Чемпіонату світу.

Джерело
Теги: росія дзюдо

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