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Збірна України з дзюдо вимушено пропустить змагання в Душанбе

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Збірна України з дзюдо вимушено пропустить змагання в Душанбе
В турнірі візьмуть участь 11 представників країн-агресорів
фото з відкритих джерел

Замість турнірних виступів українська команда продовжить навчально-тренувальний збір у Шаморіні

Бойкотувати турнір категорії Grand Prix у Душанбе вирішила Федерація дзюдо України. Національна команда попередньо подала заявку на участь у змаганнях у Таджикистані. Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

Збірна України пропустить етап сезону в Душанбе. Українські дзюдоїсти вимушено взяли паузу після гран-прі в австрійському Лінці.

«Це пов'язано з тим, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) зареєструвала для участі у турнірі представників Росії та Білорусі у статусі «Індивідуальних нейтральних атлетів». Наразі в заявці на турнір присутні 11 представників країн-агресорів – двоє білоруських і дев'ять російських дзюдоїстів», – ідеться в заяві.

Замість турнірних виступів українська команда продовжить навчально-тренувальний збір у словацькому Шаморіні. Там дзюдоїсти займатимуться до 11 червня, а потім переїдуть до хорватского Пореча. В обох локаціях українці готуватимуться до запланованих на липень Європейських ігор.

У червні Федерація дзюдо України заявиться на Кубок Європи серед юніорів у Празі та черговий етап дорослого сезону – Гран-прі в Астані (16-18 червня). Туди українські дзюдоїсти поїдуть за умови, що росіян і білорусів не допустять до змагань.

Нагадаємо, український пауерліфтер Іван Чупринко відмовився потиснути руку іранцю під час нагородження на чемпіонаті світу з жиму лежачи.

До слова, Міжнародна федерація тхеквондо (World Taekwondo) розпочала розслідування щодо Росії після того, як місцева національна асоціація включила до свого складу федерацію тимчасово окупованого Криму.

Теги: дзюдо Збірна України спорт

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