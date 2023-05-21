Друг російського дзюдоїста Тасоєва може бути причетним до воєнних злочинів в Україні

Дзюдоїст Тасоєв товаришує з російським окупантом та лайкає його фото з війни в Україні

Нашому ресурсу вдалося знайти нову інформацію про російського окупанта, пости якого з війни лайкав його друг та срібний призер ЧС з дзюдо Інал Тасоєв.

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Отже, його звати Владислав Качмазов. Він є вихідцем з Північної Осетії. Проти України Качмазов воював також в складі одного з північноосетинських військових підрозділів.

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Варто зазначити, що в ЗМІ неодноразово зявлялася інформація про вбивства мирних мешканців України, які були скоєні саме учасниками північноосетинських військових формувань.

Цілком ймовірно, що до одного з таких воєнних злочинів причетний і безпосередньо сам Владислав Качмазов. Також про ці злочини може знати і сам Інал Тасоєв, який підтримує з ним дружні відносини.

І якому Качмазов під час чергової зустрічі міг розповісти про деталі своєї причетності до воєнних злочинів.

Тож ми закликаємо, в першу чергу, керівництво Федерації дзюдо України ініціювати порушення правоохоронними органами України кримінальної справи щодо Владислава Качмазова. Підстав більш, ніж достатньо.

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Про те, яким буде статус в цій кримінальній справі самого Тасоєва – нехай вже вирішує слідство.