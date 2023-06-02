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Унаслідок ракетної атаки на Київ загинула дев'ятирічна дзюдоїстка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Унаслідок ракетної атаки на Київ загинула дев'ятирічна дзюдоїстка
Вікторія Івашко загинула в ніч на 1 червня від російської ракети
фото з соцмереж

Кілька років дитина займалася дзюдо у спортивному клубі Judo Master

Дев'ятирічна дівчинка, яка загинула разом із мамою під час російського ракетного удару по Києву в ніч проти 1 червня, була дзюдоїсткою і тільки почала здобувати свої перші спортивні перемоги. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці президент Федерації дзюдо України, депутат Дніпропетровської обласної ради Михайло Кошляк.

«Її звати Вікторія Івашко, кілька років дитина займалася дзюдо у спортивному клубі Judo Master, ще на минулих вихідних виходила на татамі на змаганнях у Києві, здобувала свої перші перемоги, мріяла про великі досягнення», – написав він.

За словами Михайла Кошляка, тренерка Віки, розповідаючи про свою вихованку, говорила, що «це була неймовірна дитина, дуже спокійна, смілива та життєрадісна...».

«Чергова атака російськими ракетами забрала дівчинку на небо. Від учора, коли я дізнався цю страшну новину, не можу знайти собі місця. Це дуже болісно для всієї української родини дзюдо», – зазначає президент Федерації.

Унаслідок ракетної атаки на Київ загинула дев'ятирічна дзюдоїстка фото 1

Нагадаємо, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, у тому числі дитина 2013 р.н. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.  За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України) та залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).  Досудове розслідування здійснюється слідчими Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.

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Теги: дзюдо війна Київ

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