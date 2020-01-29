Від першої особи: Як я побудував успішну компанію в США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На відміну від підприємців в Україні, американські бізнесмени легко і невимушено діляться власними знаннями та навичками, завжди готові тебе підтримати та дати поради

Мене звати Олексій Дудар. Останні два роки я успішно керую перевізною компанією DFW Moving Company в місті Даллас, штат Техас, живучи при цьому в Україні, на Київщині.

Компанія має високий рейтинг на веб-сайті Yelp, де споживачі діляться своїми відгуками. Нам довіряють тисячі вдячних американців. А у 2020 році плануємо відкрити вже третій філіал у США.

Але перш ніж отримати вагомі результати, довелося подолати чимало випробувань. Однак, коли очі горять, а мрія живе в серці, будь-які проблеми змушені звільнити шлях до перемоги.

З чого все починалось

Все починалось з натхнення. Я кілька разів відвідував США в якості туриста. Кожну поїздку надихався працьовитими та цілеспрямованими американцями, з якими мав змогу познайомитись та дізнатись їх особисті історії успіху.

До речі, мене приємно здивував той факт, що більшість успішних та впевнених підприємців були віком до 30 років.

На відміну від підприємців в Україні, американські бізнесмени легко і невимушено діляться власними знаннями та навичками, завжди готові тебе підтримати та дати поради. Завдяки саме таким людям у мене з'явилась мрія відкрити власну компанію в США. Мрія, яка з часом перетворилась у чітко сформовану ціль.

Тут і зараз, або ніколи

Мій брат проживає з родиною в Даласі, штат Техас. Коли я його відвідував, почав помічати, як інтенсивно розвивається місто. Безліч компаній із Каліфорнії відкривають там свої представництва. Бюро статистики США прогнозує різке зростання кількості робочих місць. Я побачив можливі перспективи і зрозумів: або тут і зараз, або ніколи. І першим завданням на шляху до відкриття власного бізнесу стало вивчення мови.

Не втрачаючи часу, я прийшов в найближчий коледж і записався на інтенсивні курси англійської мови. Брав одночасно ранкові та вечірні класи, а на додачу – ще й безкоштовні, які у США пропонують в бібліотеках та церквах.

Маючи базову англійську, почав детально вивчати інформацію про відкриття бізнесу в Америці та робити аналіз перспективи відкриття компанії з перевезень у Далласі.

Чому компанія саме з перевезень? Місто швидко зростало і кожна компанія чи мешканець, що туди переїжджали, потребували допомоги із перевезеннями. У 2018-му році місто стало лідером за ростом населення серед великих міст країни.

Що далі? Ознайомився з законами щодо реєстрації компанії, з'ясував питання податків та страхування. Ґрунтовно заглибився в статистику розвитку та перспектив Далласа: Як швидко місто росте? Яка кількість людей живе в орендованому житлі? Які компанії переїжджають в Даллас? Хто ще може бути потенційними клієнтами? Як часто місцевим жителям потрібні послуги перевізної компанії?

Бізнес в Україні та бізнес в Америці – у чому відмінність?

На сьогодні я маю досвід ведення бізнесу як в Україні, де володію меблевою фірмою, так і в США, і маю змогу порівнювати.

В Україні багато часу займає процес відкриття компанії - тижні, в деяких випадках, місяці. Безліч декларацій, документації, довгі черги в державних установах. В Америці зареєструвати компанію можна за 30 хвилин в онлайн, що я й зробив. Зареєструвався, здійснив кілька дзвінків і у мене були всі необхідні документи, сертифікати, страхування. Оскільки ми - перевізна компанія, процес перереєстрації нам потрібно проходити щорічно. Уявіть собі, все це займає лише 20 хвилин.

А зателефонувати в Міністерство транспорту чи в будь-яку іншу державну структуру США та отримати потрібну вам інформацію так само легко, як замовити піцу. Таке враження, що твій дзвінок дійсно важливий, співробітники з тобою спілкуються ввічливо, привітно і завжди готові пояснити будь-який незрозумілий процес. У Сполучених Штатах кожна державна структура підтримує малий бізнес. В Україні, на жаль, зараз таких умов немає.

Секрет успіху роботи на відстані

Пошук співробітників виявився довготривалим процесом. Я зібрав в команду працьовитих хлопців, які здатні витримати важкі фізичні навантаження, знають що таке відповідальність та вміють залагоджувати непорозуміння. Як результат, в компанії працює дружня міжнародна команда – зі США, України, Росії та Казахстану.

Мій робочий день розпочинається о 16:00 за Київським часом або о 8 годині ранку за Далласом. У цей час моя команда збирається в офісі, ми з'єднуємось Скайпом та обговорюємо робочий графік, узгоджуємо завдання на день.

Стосунки в компанії будуються, перш за все, на довірі. Без довіри важко створити успішну та прибуткову компанію.

Я шукаю людей, у першу чергу, за особистими якостями, людей, яким я можу довіряти. Без довіри успіх роботи на відстані не можливий, особливо в ситуаціях, коли під час перевезення пошкоджується власність клієнтів і вони висловлюють незадоволення.

У нас на такий випадок є правило: «Ми не даємо голослівних обіцянок на потім, ми вирішуємо всі питання тут і зараз». Навіть коли під час переїзду наноситься шкода унікальним антикварним речам, у нас є майстри – окрема компанія, з якою ми співпрацюємо – що можуть їх відремонтувати.

Я прихильник мотивувати хорошим словом, а не докорами. Як демонструє практика, це - найефективніший метод взаємодії. Результатом є позитивні відгуки клієнтів, які наголошують на тому, що в компанії працюють усміхнені, ввічливі та кваліфіковані працівники.

Коли підлеглі виконують важку фізичну роботу, їм необхідна підтримка та мотивація керівника. Довірчі та надійні стосунки у нас підтримуються ще і завдяки гумору. Будь-яку ситуацію можна направити в позитивне русло, що ми активно практикуємо.

Благодійність та спонсорство

Втім, фокус моєї уваги не лише на бізнесі. Наша команда бере активну участь в громадській діяльності та в підтримці штату. Наприклад, ми на волонтерських засадах перевозимо медичне обладнання в навчальні заклади, допомагаємо людям похилого віку потрапити на державні або місцеві заходи.

Також наша компанія є спонсором українських концертів та свят. Ми завжди підтримуємо виступи та приїзд українських виконавців. Вже стало доброю традицією брати участь в організації українського Різдва в Далласі, на яке з'їжджається велика українська діаспора зі всієї Америки.

Іншим українцям, які бажають розпочати власний бізнес у США, я раджу вірити в себе, чітко усвідомлювати, що для реалізації мрії потрібен час – інколи роки – а часом надзусилля - важка праця, безсонні ночі та хвилювання. Але також пам’ятайте, що перешкоди загартовують, а мрія мотивує долати труднощі на шляху.

У мене міцна родина та підтримка - дружина, діти, батьки, що мотивує мене рухатися далі, не звертати зі шляху та досягати нових висот. Однак рецепт, як припинити переживати та часом втрачати сон через проблеми, які виникають в роботі компанії, я так й не знайшов.

Олексій Дудар

Джерело: Голос Америки