Відомо про чотири випадки влучання ракет у тилові військові казарми. Командування не робить висновків

В умовах російських ракетних обстрілів наші бійці не повинні скупчуватися в одному приміщенні

Президент України Володимир Зеленський вчора, описуючи звірства росіян, зазначив: “Російські удари по Чернігівщині, зокрема, страшний удар по Десні, там триває розбір завалів, багато загиблих”. Раніше офіційно оголошувалося, що загинуло 11 військовослужбовців. Зеленський не уточнив, скільки саме людей він мав на увазі під словом «багато». Чернігівські журналісти переповідають чутки, в яких «багато» – це в десятки разів більше, ніж оголошено (ми не змогли ані підтвердити, ні спростувати їх).

«Десна» – відомий військовий навчальний центр, і його обстріл, на жаль, річ передбачувана і прогнозована. І він стався 17 травня.

Якщо військовослужбовців загинуло дійсно багато, то найімовірніше, російська ракета влучила в казарму, де вони спали. І те, що «багато» військових ночувало в одному місці – це як мінімум службова недбалість керівництва частини.

В умовах російських ракетних обстрілів наші бійці не повинні скупчуватися в одному приміщенні, вони мають квартирувати групами по 15-20 людей. Ракета вбиває багато людей, коли влучає у велике приміщення, де вони перебувають, але не вражає широкі площі. Десна має велику площу, і військові там могли б жити у розосереджених по території модульних будиночках – таких, як зараз будують для переселенців.

Деякі частини так і роблять – селять своїх бійців невеликими групами. Але, як показує останній удар по Десні, до цього вдаються не всі.

Згідно з оприлюдненими офіційними даними, це вже четвертий випадок, коли ракети ворога влучають у казарми й вбивають велику кількість військових, які там сплять.

Попередні випадки:

7 березня, Миколаїв. Ракета влучила у казарму морпіхів 79-ї бригади. За офіційними повідомленнями, 8 загинуло, 19 поранено.

13 березня, Яворів. Кілька ракет поцілили в казарми. Офіційно повідомлялося про 35 загиблих та 134 поранених. Тоді це була трагедія, країна не була готова до ракетних ударів. Мало хто з цивільних уявляв, що прилетіти може на Львівщину. Хоча військові вже тоді мали б подумати, як розосередити бійців.

18 березня, знову Миколаїв. Знову казарма 79-ї бригади, наші бійці спали в казармах у місці постійної дислокації. «Орки підло ракетою вдарили по сплячих наших солдатах. Іде рятувальна операція досі. Не хочу про це говорити, тому що чекаю офіційних даних від ЗСУ», – сказав голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у відеозверненні. Офіційно про втрати не повідомлялося, але в місті були шведські журналісти, і вони оцінили втрати ЗСУ в 30 – 40 бійців.

Масштаби руйнувань та загиблі в руїнах – на фото тут.

В умовах нинішньої війни суспільство і медіа не концентруються на негативі, щоб не підривати обороноздатність і волю до боротьби. Але бачимо й інший, негативний результат – коли немає скандалу і широкого суспільного розголосу, військові та чиновники не виправляють кричущих помилок. Як наслідок – наші захисники гинуть на своїх базах далеко в тилу.

В армії США є обов'язкова процедура, коли невдачі детально розбираються і робляться висновки. Схоже, це той досвід, який ЗСУ ще має перейняти у своїх західних колег.

26 лютого стало відомо, що під ворожий обстріл потрапили казарми військової частина у Охтирці. За інформацією представників місцевої влади, від обстрілу загинуло коло 70 українських бійців. Пізніше надійшла інформація, що на військову частину було скинуто три вакуумні бомби – на місці виявлено залишки цих боєприпасів.

Орест Зог

Джерело: texty.org.ua