Зброя українців: лише офіційно - громадяни мають близько мільйона «стволів»



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Короткоствольну вогнепальну зброю пересічна людина в Україні придбати не може

За даними Національної поліції, українці мають на руках понад 800 тисяч одиниць вогнепальної зброї

В українців на руках офіційно зареєстровано близько одного мільйона одиниць вогнепальної зброї. Про це у середу, 15 серпня, поінформувала Національна поліція України у відповідь на запит DW. За даними Департаменту превентивної діяльності Національної поліції, станом на 31 липня 2018 року у власності громадян України перебували 892 854 одиниці вогнепальної зброї. У даній статистиці йдеться про зареєстровану мисливську нарізну та гладкоствольну зброю.

Голова «Української асоціації власників зброї» (УАВЗ) Георгій Учайкін роз'яснив у інтерв'ю DW, що під гладкоствольною мисливською зброєю поліція має на увазі класичні мисливські рушниці, переважно двоствольні - так звані «двустволки», та помпові рушниці. Під нарізною зброєю маються на увазі, наприклад, цивільні версії автомата Калашникова та снайперських гвинтівок, нарізні мисливські карабіни. За українським законодавством, кожен громадянин України, якому вже виповнилося 18 років, за умови отримання спеціальних дозволів і дотримання процедур може придбати довгоствольну мисливську зброю, користуватися якою дозволено лише на полюванні дичини.

Для порівняння, наприкінці 2016 року на обліку відомств поліції знаходилося понад 920 тисяч одиниць вогнепальної зброї. Загалом, за даними поліції, від 2013 року кількість одиниць мисливської нарізної та гладкоствольної зброї на руках українців коливалася в межах приблизно від 800 до 900 тисяч. З 2016 року спостерігається тенденція до зменшення.

Як ми повідомляли раніше, той факт, що за останні роки кількість зброї на руках у населення не сильно зросла, чи то й знизилась, поліція пов'язує з падінням рівня злочинності. Зокрема, за повідомленнями Нацполіції, у першому півріччі цього року зареєстрували близько 800 умисних вбивств, тоді як за аналогічний період у 2017-му - їх було скоєно 1,5 тисяч, 2015 року - 1,9 тисячі, а 2014 року - 1,4 тисячі.

Коментуючи дані по кількості одиниць задекларованої зброї, Георгій Учайкін, своєю чергою, припускає, що різниця в цифрах у бік зменшення, найімовірніше, пояснюється небажанням громадян перереєстровувати свою вже один раз зареєстровану зброю. Таким чином, кількість одиниць зброї не зменшується, громадяни лише уникають процедури її перереєстрації.

Фактична кількість зброї може бути більшою

Що стосується фактичної кількості зброї на руках українців - цифра може бути значно більшою за зафіксовану Нацполіцією. Так, за підрахунками «Української асоціації власників зброї», щонайменше 1,5 мільйона українців мають на руках 2,5 одиниць однієї лишень зареєстрованої зброї, тобто зброї, яка хоча б один раз пройшла процедуру реєстрації та постановки на облік у МВС. Процедуру перереєстрації зброї кожен її власник має проходити що три роки.

Водночас у власності громадян України перебуває і короткоствольна зброя. Георгій Учайкін описує ситуацію з обліком короткоствольної нарізної вогнепальної зброї на руках у цивільних громадян в Україні як «катастрофічну». Нагадаємо, що за законодавством короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю мають право володіти і користуватися для виконання службових обов'язків лише представники певних професій: військові, співробітники поліції, прокуратури, СБУ, озброєна охорона. Водночас за роки незалежності «приблизно 50 тисяч коротких стволів видані як нагородна зброя«, каже Учайкін, додаючи, що ця кількість теж має бути на обліку, але МВС не оприлюднює інформацію, кому саме і за які здобутки вони видали таку «нагороду».

Окремої згадки потребує і облік короткоствольної гладкоствольної зброї, так званих травматичних пістолетів, котрі стріляють гумовими кулями. Короткоствольною травматичною зброєю має право володіти обмежене коло осіб, до яких належать, наприклад, працівники судів, журналісти, помічники нардепів чи депутати. За даними «Української асоціації власників зброї», в Україні на руках громадян перебуває щонайменше 300 тисяч таких травматичних пістолетів.

Загалом, за даними американської аналітичної компанії Small Arms Survey, у 2017 році на руках у населення в Україні сумарно перебували близько 4,4 мільйона одиниць легальної та нелегальної зброї.

На думку Георгія Учайкіна, проблема з ситуацією навколо обліку зброї в Україні полягає в тому, що українські законодавці відмовляються ухвалити закон, який би регулював обіг зброї в країні. Запропонований асоціацією законопроект 1135-1 «Про цивільну зброю і боєприпаси» в Україні ще з 2014 року лежить без розгляду в комітетах Верховної Ради.

Джерело: Deutsche Welle