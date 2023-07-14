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Адвокатка Слюсарєва відреагувала на скандальне журналістське розслідування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Адвокатка Слюсарєва відреагувала на скандальне журналістське розслідування
У «Слузі народу» не змогли повідомити, чи вийшов Вадим Слюсарєв із президентської партії
фото з відкритих джерел

Захисниця спростовує інформацію, оприлюднену журналістами: «У Росії у Слюсарєва немає жодних активів чи бізнес-партнерів»

Адвокатка Олена Бардіна, яка представляє інтереси Вадима Слюсарєва, прокоментувала розслідування видання bigus.info про свого клієнта. Вона заявила, що бізнес-зв’язків з Росією чи тимчасово окупованим Кримом у Слюсарєва немає.

Бардіна вважає, що у сюжеті мали місце маніпуляції та викривлення інформації «через висвітлення не реальних фактів подій, а більше власних емоцій та суджень».

Також адвокатка вважає, що надані bigus.info нею відповіді на запит були використані «як незначне і малозначуще доповнення» до суб’єктивних висновків журналістів щодо Вадима Слюсарєва.

«Я хочу ще раз спростувати інформацію про нібито якісь бізнес-зв’язки Вадима Слюсарєва з Росією чи тимчасово окупованим Кримом. Жодного бізнесу ані він, ані його партнери там не ведуть. З жодним із Азарових Слюсарєв особисто не знайомий і ніколи не був. Активи харківського заводу «Рапід», придбані Слюсарєвим, не належали Мураєву, і були продані їх реальними власниками з метою фактично порятунку від військових дій. Саме тому, частина виробничих потужностей заводу перебуває зараз на відповідальному зберіганні в Угорщині, а частина – у західних областях України. Пояснювати чому так сталося більш детально, наразі, на жаль, я не маю повноважень через дію обмежень воєнного стану та ризики розголошення інформації, яка може негативно вплинути на питання обороноздатності нашої країни. Стосовно Франції. Пані Юрченко (авторка сюжету bigus.info, – ред) було повідомлено, що нерухомість ніхто там не купував. Частка акцій в компанії і нерухомість – це юридично різні речі. Компанія ж сама попередньо належала резидентам Швейцарії. Інша частка акцій у компанії належить людині, яка, підкреслюю, не веде готельного бізнесу в Криму», – запевняє Бардіна.

Вона додала, що в американській компанії Bonita, яка теж звучала в сюжеті, «Слюсарєв не є учасником».

Нагадаємо, сьогодні був опублікований сюжет bigus.info, в якому йшлося про Вадима Слюсарєва та його підприємницьку діяльність. Бізнесмен, як з’ясували журналісти, може бути пов’язаний із партією «Слуга народу», після повномасштабного вторгнення створив угорську фірму, яка перемістила частину виробничих потужностей харківського заводу «Рапід» в Угорщину. Журналісти також оприлюднили низку фактів про особисте життя Слюсарєва.

Теги: нерухомість бізнес розслідування бізнесмен

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