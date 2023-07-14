Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спонсор «слуг» Слюсарєв вивіз обладнання харківського заводу «Рапід» до Угорщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Спонсор «слуг» Слюсарєв вивіз обладнання харківського заводу «Рапід» до Угорщини
Журналісти називають Слюсарєва тіньовим куратором «слуг»
фото скріншот відео

У «Слузі народу» не змогли повідомити, чи вийшов Вадим Слюсарєв із президентської партії

Пов’язаний із партією «Слуга народу» Вадим Слюсарєв, який за лічені дні до повномасштабного вторгнення поїхав у РФ,  створив угорську фірму, яка вивезла частину виробничих потужностей харківського заводу «Рапід» в Угорщину. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Завод  «Рапід» до липня 2022 р. належав оточенню зрадників Мураєва і Азарова.

Як зазначається,  у червні 2022 р. Слюсарєв відкрив у Будапешті компанію Expressvs-Logistik Kft. А з липня 2022 р. змінились власники харківського заводу «Рапід», який виготовляв каркасні будинки. З оточення Мураєва-Азарова завод переписали спершу на адвокатку Вадима Слюсарєва Олену Бардіну, а потім – на нього самого.

У подальшому в другій половині 2022-го угорська фірма Слюсарєва, як виявили Bihus.Info, кількома партіями вивозила обладнання заводу «Рапід» з України. Усе це відбувалось на тлі заяв компанії Слюсарєва про те, що новий власник закову «забезпечив успішну релокацію компаній із зон бойових дій, зберіг робочі місця», аби «ми й надалі продовжували працювати на підтримку економіки нашої держави».

Як виявили журналісти, жоден із контактних номерів заводу в Україні, зокрема мобільних номерів, наразі не відповідає.

Адвокатка Слюсарєва Олена Бардіна підтвердила вивезення за кордон частини обладнання заводу. За її словами, виробнича база евакуйована «на тимчасове зберігання». «Як тільки воєнна ситуація дозволить, обладнання буде повернуто на місце його постійної дислокації з метою відновлення виробництва» – стверджує вона.

Також редакція встановила, що дружина Євгенія Мураєва, який в Україні фігурував у кримінальному провадженні за статтею «державна зрада», зараз є власницею словацької компанії Rapid Plus s.r.o., що створювалась як дилер продукції харківського заводу «Рапід».

Адвокатка Слюсарєва повідомила, що неназвані колишні власники «Рапіду» запропонували комусь неназваному викупити завод. Також вона стверджує, що Слюсарєв з Мураєвим не спілкується, а з Олексієм Азаровим не знайомий.

Співрозмовники у «Слузі народу» не змогли повідомити, чи вийшов він з президентської партії.

Голова Харківського обласного осередку «Слуги народу» та давній знайомий Слюсарєва нардеп Сушко заявив, що його осередок не володіє запитуваною інформацією. Хоча саме в цьому регіональному партійному осередку Слюсарєв раніше був членом ради.

Раніше повідомлялося, що «Слуга» Слюсарєв придбав нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка має бізнес в Крим.

Теги: нерухомість бізнес партії завод зрада партія Слуга народу

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У СБУ наявні записи розмов цих фігурантів, де вони обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ
Правоохоронці перехопили розмови агентів ФСБ, які готували теракти проти Залужного
11 липня, 10:27
Іран поділився технологією виробництва дронів-камікадзе із Росією
Операція «Ы». Росія вдарила «шахедами», зробленими на новому заводі? (фотофакт)
4 липня, 13:09
Росія та Іран виготовлятимуть дрони
Стало відомо, хто з поплічників Путіна міг дати гроші на виробництво іранських дронів
3 липня, 19:30
Китайці вирішили зробити з Рамзана Кадирова ляльку
Китайці вирішили підзаробити на Рамзані Кадирові (фото)
3 липня, 09:27
У документ увійшла норма про скасування можливості для ФОПів сплати податку на рівні 2% замість 5%
Комітет Ради підтримав повернення податків на довоєнний рівень
30 червня, 13:03
Нардепу вручили повістку на допит
Справа Алексєєва: нардеп прокоментував обшук
30 червня, 11:03
«Експерти Європейської Бізнес Асоціації детально ознайомились з пропозиціями НКРЕКП та вважають, що запропонований рівень граничних цін не відповідає ринковими умовам»
Європейська Бізнес Асоціація просить Енергетичне співтовариство проаналізувати ситуацію з прайс-кепами в Україні
26 червня, 18:36
Данія виділила кошти для досягнення мети НАТО з витрачання 2% ВВП на оборону і безпеку
Уряд Данії збільшить військову допомогу Україні до $3,2 млрд
20 червня, 01:26
У родичів Лаврова знайшли нерухомість в Іспанії
В Іспанії журналісти знайшли нерухомість відомих російських пропагандистів
15 червня, 10:20

Події в Україні

Спонсор «слуг» Слюсарєв вивіз обладнання харківського заводу «Рапід» до Угорщини
Спонсор «слуг» Слюсарєв вивіз обладнання харківського заводу «Рапід» до Угорщини
Військовий розповів про успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку
Військовий розповів про успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку
Падіння дрона поблизу Курської АЕС: з’явилося відео
Падіння дрона поблизу Курської АЕС: з’явилося відео
Московська церква має звільнити будівлю Здвиженської церкви: рішення суду
Московська церква має звільнити будівлю Здвиженської церкви: рішення суду
Влучання «шахедів» у Кривому Розі, прикордоння під постійним вогнем: ситуація в регіонах
Влучання «шахедів» у Кривому Розі, прикордоння під постійним вогнем: ситуація в регіонах
ЗСУ просунулися на трьох напрямках: Генштаб доповів про контрнаступ
ЗСУ просунулися на трьох напрямках: Генштаб доповів про контрнаступ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс
46K
Сусідня з Україною країна вирішила повністю заборонити тютюн
22K
До та після: відео зруйнованої уламками квартири у Києві
12K
Українське зерно розлютило фермерів в Ірландії
7585
Борис Джонсон назвав найстрашнішого ворога України у Європі
5603
Данілов пояснив, чому міністр Британії звинуватив Україну в невдячності

Новини

Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
Сьогодні, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Вчора, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту