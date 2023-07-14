Спонсор «слуг» Слюсарєв вивіз обладнання харківського заводу «Рапід» до Угорщини

У «Слузі народу» не змогли повідомити, чи вийшов Вадим Слюсарєв із президентської партії

Пов’язаний із партією «Слуга народу» Вадим Слюсарєв, який за лічені дні до повномасштабного вторгнення поїхав у РФ, створив угорську фірму, яка вивезла частину виробничих потужностей харківського заводу «Рапід» в Угорщину. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

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Завод «Рапід» до липня 2022 р. належав оточенню зрадників Мураєва і Азарова.

Як зазначається, у червні 2022 р. Слюсарєв відкрив у Будапешті компанію Expressvs-Logistik Kft. А з липня 2022 р. змінились власники харківського заводу «Рапід», який виготовляв каркасні будинки. З оточення Мураєва-Азарова завод переписали спершу на адвокатку Вадима Слюсарєва Олену Бардіну, а потім – на нього самого.

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У подальшому в другій половині 2022-го угорська фірма Слюсарєва, як виявили Bihus.Info, кількома партіями вивозила обладнання заводу «Рапід» з України. Усе це відбувалось на тлі заяв компанії Слюсарєва про те, що новий власник закову «забезпечив успішну релокацію компаній із зон бойових дій, зберіг робочі місця», аби «ми й надалі продовжували працювати на підтримку економіки нашої держави».

Як виявили журналісти, жоден із контактних номерів заводу в Україні, зокрема мобільних номерів, наразі не відповідає.

Адвокатка Слюсарєва Олена Бардіна підтвердила вивезення за кордон частини обладнання заводу. За її словами, виробнича база евакуйована «на тимчасове зберігання». «Як тільки воєнна ситуація дозволить, обладнання буде повернуто на місце його постійної дислокації з метою відновлення виробництва» – стверджує вона.

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Також редакція встановила, що дружина Євгенія Мураєва, який в Україні фігурував у кримінальному провадженні за статтею «державна зрада», зараз є власницею словацької компанії Rapid Plus s.r.o., що створювалась як дилер продукції харківського заводу «Рапід».

Адвокатка Слюсарєва повідомила, що неназвані колишні власники «Рапіду» запропонували комусь неназваному викупити завод. Також вона стверджує, що Слюсарєв з Мураєвим не спілкується, а з Олексієм Азаровим не знайомий.

Співрозмовники у «Слузі народу» не змогли повідомити, чи вийшов він з президентської партії.

Голова Харківського обласного осередку «Слуги народу» та давній знайомий Слюсарєва нардеп Сушко заявив, що його осередок не володіє запитуваною інформацією. Хоча саме в цьому регіональному партійному осередку Слюсарєв раніше був членом ради.

Раніше повідомлялося, що «Слуга» Слюсарєв придбав нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка має бізнес в Крим.