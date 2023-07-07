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Хто приніс кокаїн у Білий дім? Нові подробиці скандалу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Хто приніс кокаїн у Білий дім? Нові подробиці скандалу
Наркотичний скандал у Білому домі триває
фото: ілюстративне

Секретна служба США все ще не може навати винних у наркотичному скандалі

Секретна служба США припустила, що не знайде причетних до появи кокаїну у Білому домі. Про це повідомляє Fox News із посиланням на джерела.

За даними видання, для виявлення особи, яка принесла кокаїн у Білий дім, потрібен час. При цьому американські чиновники визнали: є ймовірність того, що неможливо буде точно визначити, хто приніс наркотики.

Уточнюється, що на контейнері з кокаїном було проведено багато тестів, включаючи тести ДНК та відбитки пальців.

Секретна служба завершить розслідування у зв'язку з виявленим у Білому домі кокаїном на початку наступного тижня незалежно від того, чи буде визначено підозрюваного. Про це пише CNN із посиланням на представника федеральних правоохоронних органів.

За його даними, станом четвер 6 липня слідчі ще не отримали результатів аналізу ДНК або відбитків пальців. Проте вони вже почали переглядати журнали відвідувань та записи з камер відеоспостереження. Він також додав, що графік розслідування може змінитися.

Нагадаємо, секретна служба Сполучених Штатів повідомила, що у неділю, 2 липня, виявила у робочому приміщенні у Західному крилі Білого дому «невідомий білий порошок». У зв'язку із дослідженням «невідомого предмета» частину приміщення закрили.

Варто зазначити, що у Західному крилі розташовані Овальний кабінет, кімната кабінету міністрів, прес-зона, кабінети та робочі місця для персоналу президента.

Reuters стверджує, що у неділю президента США Джо Байдена у Білому домі не було. Він та його сім'я проводили вихідні у резиденції Кемп Девід і повернулися лише у вівторок вранці.

«Пожежний департамент округу Колумбія був викликаний для оцінки та швидко визначив, що предмет не небезпечний, розслідується причина та спосіб того, як речовина потрапила до Білого дому», - сказав представник Секретної служби.

Джерела Reuters повідомляють, що білий порошок ідентифікований пожежною службою Вашингтона та надзвичайними службами як кокаїн.

До слова, Сполучені Штати вважають, що двері НАТО для України відчинені, й рішення про це буде прийняте за згоди всіх країн-членів після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам Альянсу. Про це заявила у середу, 5 липня під час пресбрифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.При цьому вона нагадала, що будь-яке рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі приймається між 31 союзником, а також країною-претенденткою на членство.

Читайте також: Напруга довкола ЗАЕС: Білий дім зробив заяву
Теги: вихідні наркотики Колумбія розслідування

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