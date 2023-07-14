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«Слуга» Слюсарєв придбав нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка має бізнес в Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Слуга» Слюсарєв придбав нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка має бізнес в Криму
Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці
фото: Bihus.Info

Слюсарєв поїхав у РФ 18 лютого 2022, а повернувся в Україну у травні 2022-го

У червні 2022 р. Вадим Слюсарєв і Олена Польовик придбали французьку компанію, яка володіє нерухомістю в Ніцці. Напередодні повномасштабної агресії РФ проти України, Слюсарєв, бувши, за даними медіа, членом партії «Слуга народу», їздив в Росію. А Польовик веде готельний бізнес в Криму, який сплачує податки росіянам. Про це йдеться у розслідуванні Аліси Юрченко на Bihus.Info.

Французька компанія Sci Goodwin раніше належала росіянам Світлані та Павлу Поповим. Влітку 2022 р. її власниками стали харків’яни Вадим Слюсарєв і Людмила Польовик.

Під час укладання угоди зазначалося, що компанія володіє квадратними метрами у комплексі «Carre Rubis» у Ніцці, за адресою: 64 Avenue de la Lanterne. За даними французьких держорганів, фірма кілька років тому придбала там кілька квартир і паркомісць.

«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму
«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму
фото: Bihus.Info

Вадим Слюсарєв поїхав у РФ напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 18 лютого 2022 р., повідомляла Українська правда. За даними видання, на той момент він був членом партії «Слуга народу».

Як стверджують джерела Bihus.Info, після того виїзду Слюсарєв повернувся в Україну у травні 2022-го.

«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму
«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму
фото: Bihus.Info

Опитані Bihus.Info співрозмовники в партії «Слуга народу» не змогли повідомити, чи вийшов він з президентської партії.

На запитання, чи є Слюсарєв досі членом партії «Слуга народу», голова Харківського обласного осередку партії і давній знайомий Слюсарєва народний депутат Павло Сушко повідомив, що його осередок не володіє запитуваною інформацією. Хоча саме в цьому регіональному партійному осередку Слюсарєв раніше був членом ради.

Адвокатка Слюсарєва це питання проігнорувала. Замість відповіді на нього Олена Бардіна зазначила, що Слюсарєв не є членом керівного органу партії – політради, куди його обрали, але нібито так і не призначили.

Інший нардеп Андрій Одарченко, якого вважали одним із протеже Слюсарєва, повідомив, що спілкується зі Слюсарєвим «досить рідко» і не знає, чи припинено його членство в партії «Слуга народу».

Людмила Польовик у минулому була співвласницею двох українських фірм, якими пізніше почав володіти Вадим Слюсарєв. Крім того, у неї є донька Даша, а з її російським мобільним номером пов’язана дівчинка на ім'я Слюсарєва Дар'я Вадимівна, за даними злитих російських баз.

Як виявили Bihus.Info, після окупації Криму Росією Польовик відкрила на своїй ділянці в Алушті готель Blumarin. Вона неодноразово фігурувала на відео святкувань дня народження готелю в окупації. Зокрема на відео, викладеному у травні 2022 р.

«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму
«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму
фото: Bihus.Info
«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму
«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму
фото: Bihus.Info

У 2017 р. Польовик брала участь у державних закупівлях РФ – продавала послуги поселення в готелі Blumarin бюджетній установі РФ за рублі. Її підпис на тому контракті збігається з підписом на документах про купівлю французької компанії, який стоїть поруч із підписом Слюсарєва.

«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму
«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму
фото: Bihus.Info
«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму
«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму
фото: Bihus.Info

Нагадаємо, членство Людмили Марченко у фракції політичної партії «Слуга народу» призупинено після оголошення їй підозри у зловживанні впливом. За даними слідства, вона обіцяла за гроші допомогти військовозобов'язаному виїхати за кордон.

До слова, Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності екснастоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя).

Теги: Крим росія нерухомість партія Слуга народу

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