«Слуга» Слюсарєв придбав нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка має бізнес в Криму

Слюсарєв поїхав у РФ 18 лютого 2022, а повернувся в Україну у травні 2022-го

У червні 2022 р. Вадим Слюсарєв і Олена Польовик придбали французьку компанію, яка володіє нерухомістю в Ніцці. Напередодні повномасштабної агресії РФ проти України, Слюсарєв, бувши, за даними медіа, членом партії «Слуга народу», їздив в Росію. А Польовик веде готельний бізнес в Криму, який сплачує податки росіянам. Про це йдеться у розслідуванні Аліси Юрченко на Bihus.Info.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Французька компанія Sci Goodwin раніше належала росіянам Світлані та Павлу Поповим. Влітку 2022 р. її власниками стали харків’яни Вадим Слюсарєв і Людмила Польовик.

Під час укладання угоди зазначалося, що компанія володіє квадратними метрами у комплексі «Carre Rubis» у Ніцці, за адресою: 64 Avenue de la Lanterne. За даними французьких держорганів, фірма кілька років тому придбала там кілька квартир і паркомісць.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму фото: Bihus.Info

Вадим Слюсарєв поїхав у РФ напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 18 лютого 2022 р., повідомляла Українська правда. За даними видання, на той момент він був членом партії «Слуга народу».

Як стверджують джерела Bihus.Info, після того виїзду Слюсарєв повернувся в Україну у травні 2022-го.

«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму фото: Bihus.Info

Опитані Bihus.Info співрозмовники в партії «Слуга народу» не змогли повідомити, чи вийшов він з президентської партії.

На запитання, чи є Слюсарєв досі членом партії «Слуга народу», голова Харківського обласного осередку партії і давній знайомий Слюсарєва народний депутат Павло Сушко повідомив, що його осередок не володіє запитуваною інформацією. Хоча саме в цьому регіональному партійному осередку Слюсарєв раніше був членом ради.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Адвокатка Слюсарєва це питання проігнорувала. Замість відповіді на нього Олена Бардіна зазначила, що Слюсарєв не є членом керівного органу партії – політради, куди його обрали, але нібито так і не призначили.

Інший нардеп Андрій Одарченко, якого вважали одним із протеже Слюсарєва, повідомив, що спілкується зі Слюсарєвим «досить рідко» і не знає, чи припинено його членство в партії «Слуга народу».

Людмила Польовик у минулому була співвласницею двох українських фірм, якими пізніше почав володіти Вадим Слюсарєв. Крім того, у неї є донька Даша, а з її російським мобільним номером пов’язана дівчинка на ім'я Слюсарєва Дар'я Вадимівна, за даними злитих російських баз.

Як виявили Bihus.Info, після окупації Криму Росією Польовик відкрила на своїй ділянці в Алушті готель Blumarin. Вона неодноразово фігурувала на відео святкувань дня народження готелю в окупації. Зокрема на відео, викладеному у травні 2022 р.

«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму фото: Bihus.Info

«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму фото: Bihus.Info

У 2017 р. Польовик брала участь у державних закупівлях РФ – продавала послуги поселення в готелі Blumarin бюджетній установі РФ за рублі. Її підпис на тому контракті збігається з підписом на документах про купівлю французької компанії, який стоїть поруч із підписом Слюсарєва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму фото: Bihus.Info

«Слуга» Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму фото: Bihus.Info

Нагадаємо, членство Людмили Марченко у фракції політичної партії «Слуга народу» призупинено після оголошення їй підозри у зловживанні впливом. За даними слідства, вона обіцяла за гроші допомогти військовозобов'язаному виїхати за кордон.

До слова, Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності екснастоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя).