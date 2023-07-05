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Росіяни активно скуповують нерухомість в одній з країн Євросоюзу – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіяни активно скуповують нерухомість в одній з країн Євросоюзу – ЗМІ
Росіяни можуть купувати нерухомість у Литві лише з посвідками на проживання
фото з відкритих джерел

З початку 2023 року громадяни Росії придбали у Литві 297 об’єктів нерухомості

Громадяни Росії щомісяця купують у Литві кілька десятків одиниць нерухомості – квартири, земельні ділянки та будинки. Про це повідомляє LRT.

Як пише видання, з початку 2023 року громадяни Росії придбали у Литві 297 об’єктів нерухомості, переважно квартир. Це на 104 об’єкти менше, ніж у 2022 році за цей самий період.

Варто зазначити, що на початку травня у Литві набув чинності закон про те, що купувати нерухомість в країні можуть лише росіяни з посвідками на проживання. Однак значного зниження кількості угод наразі не спостерігається. Відтак у травні росіяни купили лише на сім об’єктів менше, ніж у квітні.

За 2022 рік росіяни купили у Литві 401 об’єкт нерухомості. З них 138 квартир, а також 68 земельних ділянок і 34 будинки. Решта – різні об’єкти нерухомості іншого призначення.

Нагадаємо, 4 квітня парламент Литви ухвалив закон, який забороняє росіянам купувати нерухомість. Заборона діятиме до 2024 року та не поширюватиметься на росіян, яким надано право на проживання в країні.

Також парламент заборонив видавати нові візи для громадян Росії та Білорусі.

Крім того, росіяни та білоруси, які мають візи, підлягатимуть «індивідуальним розширеним перевіркам» на кордоні, щоб визначити, чи становлять вони загрозу національній безпеці Литви.

Раніше стало відомо, що президент Литви Гітанас Науседа допустив можливість перегляду закону про національні санкції і запровадити суворіші обмеження на в'їзд білоруських громадян.

До слова, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, перебуваючи з неанонсованим візитом у Києві, представив своєму українському колезі Олексію Резнікову довгостроковий план підтримки Збройних сил України, а також поінформував про останній пакет допомоги.

Теги: росіяни квартира нерухомість Литва

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