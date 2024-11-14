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Агропросперіс Банк визнано надійним банком для заощаджень на конкурсі «Банк Року-2024»

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Христина Жиренко
glavcom.ua
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Агропросперіс Банк визнано надійним банком для заощаджень на конкурсі «Банк Року-2024»

Агропросперіс Банк отримав чергову нагороду «Банк Року-2024» та пропонує привабливі відсоткові ставки на депозити і проводить регулярні акції для своїх вкладників

На Всеукраїнському конкурсі «Банк року-2024» від International Financial Club Bankir Агропросперіс Банк отримав нагороду «Банк-лідер за надійністю заощаджень для фізичних осіб». Дана відзнака підкреслює стійку репутацію фінансової установи як надійного партнера, що пропонує найвигідніші депозити в Україні за поєднанням високої дохідності та безпеки збереження коштів.

За підсумками конкурсу Агропросперіс Банк, який єдиний в Україні спеціалізується на кредитуванні сільгоспвиробників, отримав ще одну важливу відзнаку – «Найкращий банк для агробізнесу», що вчергове підтверджує його унікальну експертизу, професіоналізм та лідерство в фінансуванні аграріїв.

Переваги банку для вкладників

Агропросперіс Банк вибирають ті, хто цінує надійність та захист своїх коштів, оскільки він має західний капітал США та Європи, інвестиційний кредитний рейтинг uaAA та найвищий рівень надійності депозитів. Він є визнаним лідером ринку в фінансуванні аграрного сектору, одного з найбільш важливих та стабільних для економіки України, та протягом 9 років утримує надзвичайно високу якість кредитного портфеля.

Вигідні депозити для населення

Агропросперіс Банк пропонує депозити строком від 1 до 24 місяців з широким вибором умов – з виплатою відсотків щомісячно або в кінці терміну, з поповненням, капіталізацією чи достроковим розірванням.

Вклад на 12 місяців принесе вам 15% річних – найвища ставка серед фінустанов з іноземним капіталом. Якщо ж ви цінуєте гнучкі умови вкладу, обирайте депозит «Капітал», за яким вам нараховуватиметься 14% річних доходу зі щомісячною капіталізацією й ви матимете змогу збільшувати свої кошти додатковими внесками. Цьогоріч цей вклад став призером престижної премії FinAwards в категорії «Найкращий депозит».

Депозитний портфель у 2024 році

Кількість українців, які обирають Агропросперіс Банк для збереження власних накопичень, стабільно зростає. Так, протягом 2024 року обсяг вкладів населення збільшився на 16% до позначки 1,24 млрд грн, що дозволило йому впевнено увійти до ТОП-10 по відносному приросту. Тож, якщо ви шукаєте найвигідніший депозит в Україні, Агропросперіс стане вашим надійним партнером, оскільки поєднує високий рівень захисту заощаджень з привабливою дохідністю.

Ліцензія НБУ № 241 від 23.02.2022

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Бізнес

Агропросперіс Банк визнано надійним банком для заощаджень на конкурсі «Банк Року-2024»
Агропросперіс Банк визнано надійним банком для заощаджень на конкурсі «Банк Року-2024»
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